Olympiërs met ‘schone’ laptops naar Peking: ‘Zeer zeker dat toestel geïnfecteerd terugkomt’

De platenspe­ler is weer hip: zo kies je een goede

De platenspeler is weer helemaal hip. Lp’s gaan als warme broodjes over de toonbank en steeds meer mensen hebben apparatuur om die af te spelen. Maar waar komt deze trend vandaan, en waarom nemen we niet gewoon een stel goede boxen in combinatie met een muziekstreamingservice?

19 december