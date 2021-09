Offline daten moet comeback maken: ‘Een blik zegt meer dan 1000 chatberichten’

Dat is namelijk waar de echte magie ontstaat, volgens Marsha Goei en Marco van der Woude van Breeze. Op een fysieke date, als je elkaar in de ogen kan kijken en lichaamstaal kan oppikken. ,,Vijf minuten met iemand face to face praten geeft je meer informatie dan urenlang met iemand chatten”, legt Goei uit. ,,Hoe vaak heb ik niet het perfecte appje voor een vriendin geformuleerd. En maar schaven en perfectioneren. Uiteindelijk is dat niet helemaal eerlijk. Feit is gewoon dat je je online makkelijker anders voor kan doen. En dat maakt de kans op teleurstelling groter als je elkaar in het echt ontmoet.”