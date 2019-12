Nova (17) uit Creil is met 160.000 volgers razend populair op TikTok: ‘Ik was altijd onzeker’

Plotseling succes

De video waar Nova het over heeft, is een video waarin ze een bal wegschopt met daarop een flesje. Het flesje komt precies rechtop op de grond terecht. Die video is op de homepagina geplaatst en door honderdduizenden mensen bekeken. ,,Ik heb het heel vaak geprobeerd tot het lukte”, zegt Nova. ,,Ik heb geen idee waarom ik populair ben. Ik probeer in alle filmpjes te lachen. Fans zeggen dat ze mij willen zijn omdat ik altijd zo blij ben. Ik had laatst een zwaar gekneusde knie en ging toen vrolijk meezingen met een kerstliedje. Ik kan mijn creativiteit in TikTok kwijt. Ik zit al elf jaar op musicalles.”

Vervelend

Dat veel kinderen haar video’s kijken merkte Nova afgelopen zomer goed op haar vakantie met familie. ,,Op de camping in Beekbergen gingen we naar het zwembad. Een groepje kinderen die allemaal ongeveer tien jaar waren, kwamen naar mij toe. Dat vind ik leuk. Soms kan het wel vervelend zijn. Bij de kerstviering van mijn broertje op zijn school willen kinderen met mij op de foto. In Creil ken ik veel mensen, dus willen mensen niet vaak iets van mij. In de grote steden is dat anders.”



In oktober organiseerde ze een meeting in Emmeloord waar honderden fans op af komen. ,,Dat is wel heftig”, realiseert Nova zich. ,,De politie vroeg zelfs of alles goed ging. Het aantal volgers is een getal. Dan besef je pas hoeveel mensen dat zijn. In Emmeloord gingen meisjes huilen bij het zien van mij. Soms is het lastig om daar mee om te gaan. Ik zeg dan dat ik het maar ben en geef een knuffel.”