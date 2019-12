Not done: scrollen op smartphone tijdens het kerstdiner

Voor vier op de vijf Belgen zou smartphonegebruik tijdens het eten verboden moeten worden. 72 procent van de ondervraagden voert – weliswaar ongeschreven – regels in voor de kleinste tafelgasten. Ouders bepalen of én hoeveel de kinderen hun telefoon aan tafel mogen gebruiken. Bij koppels legt bijna de helft (48 procent) vast of er al dan niet een smartphone aangeraakt mag worden tijdens het eten. Slechts 19 procent geeft toe tijdens het middag- of avondeten wel eens naar de smartphone te grijpen.

Wat in de eetkamer not done is, vinden we tussen de lakens net iets minder ongepast. Voor behoorlijk wat mensen zijn sociale media hun laatste pleziertje voor ze de ogen sluiten. Bijna 24 procent struint nog even door zijn of haar sociale media. 17 procent duikt aan het einde van de dag nog in de mailbox. ‘s Ochtends wil zelfs een op drie die al in bed doornemen. Het sociale mediagebruik aan het begin van de dag ligt met 22 procent net iets lager.