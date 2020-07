Nostalgie! Met deze instantcamera’s maak je weer polaroidfoto’s als vanouds

Sinds de doorbraak van digitale fotografie en daarna de smartphone, maken we vooral foto’s om ze op te slaan op onze toestellen of in de cloud. Maar door een steeds grotere behoefte van de consument om direct authentieke, tastbare foto’s in de hand te hebben, is een al wat oudere fotografiemethode onverwacht aan een opmars bezig: de instantcamera. Dit zijn de vijf belangrijkste camera's van het moment.

Polaroid Originals OneStep+ (€ 113)

Volledig scherm Polaroid Originals OneStep+ © Polaroid

Deze instantcamera is in alle opzichten een klassieke polaroidcamera. Het is een product van Polaroid Originals, het Nederlandse bedrijf dat momenteel de rechten op het merk Polaroid bezit. Eerst maakten ze alleen nieuwe filmcassettes voor oude polaroidcamera’s, daarna brachten ze met de OneStep+ ook een nieuwe camera op de markt. Het is geen vermomde digitale camera in een retrojasje: de foto’s worden wel degelijk analoog gemaakt, via het aloude emulsieproces. Op functieniveau is de OneStep+ wel van deze tijd: via bluetooth kun je je smartphone gebruiken als afstandsbediening voor de camera, een timer instellen of de lichtinval van de lens aanpassen. De batterij laad je op via usb. Afmetingen foto’s: 10,7 x 8,8 cm.

Fujifilm Instax Mini 9 (€ 61,98)

Volledig scherm Fujifilm Instax Mini 9. © Fujifilm

Veel jongeren zullen denken dat je Chinees spreekt als je over polaroids begint, maar de Instax van Fujifilm kennen ze ongetwijfeld wel. Daar is een reden voor: de spotgoedkope mini-editie is sinds jaar en dag te koop bij winkelketens als Hema en MediaMarkt, en erg gewild bij tieners en prille twintigers. De foto’s die je ermee maakt zijn nog wat kleiner dan polaroidfoto’s, maar daarmee wel perfect geschikt voor collages van vrienden en uitstapjes op een prikbord. Afmetingen foto’s (inclusief witte rand): 5,4 x 8,6 cm. Bekijk hier de Fujifilm Instax Mini 9.

Leica Sofort (€ 179)

Volledig scherm Leica Sofort. © Leica

Het Duitse Leica is een klinkende naam in fotografieland. De Sofort-camera (sofort is trouwens Duits voor ‘nu meteen’) valt direct op door het spiegeltje bovenop de lens, het design - kudos voor het Leica designteam - en het gebruik van natuurlijk licht in de automatische modus, waardoor je ‘authentiekere’ foto’s zou krijgen. Daarnaast zijn er ook speciale modi, waaronder Sport, Macro en People. De afmetingen van de foto’s: 6,2 x 4,6 cm. Bekijk hier de Leica Sofort.

Kodak Printomatic (€ 100)

Volledig scherm Kodak Printomatic. © Kodak

Enkele jaren geleden ging het lampje bijna uit bij Kodak, nog zo’n gerenommeerd fotografiemerk. Maar het Amerikaanse merk staat nog steeds overeind, mede dankzij een aantal bedrijven die meerdere activiteiten van het originele bedrijf overnamen onder licentie van de merknaam.

Deze Printomatic-instantcamera is zelfs een vrij revolutionair toestel: het drukt foto’s af op inktvrij zinkpapier, dat ook een zelfklevende achterzijde heeft. Handig als je de foto’s die je maakt meteen ergens op wilt plakken. De Printomatic is een digitaal toestel, met een 10-megapixel-beeldsensor en een groothoeklens, waarmee je de beelden ook op een microSD-geheugenkaartje kunt zetten. De batterij kan via een usb-kabel worden opgeladen. Afmetingen: 5 x 7,6 cm. Bekijk hier de Kodak Printomatic.

Lomo’Instant Automat (€ 115)

Volledig scherm Lomo’Instant Automat. © Lomography

De Lomo-camera was aan het einde van de jaren 80 een Russische concurrent voor het Amerikaanse Polaroid. In de vroege jaren 90 werd het toestel zelfs even een hype onder Europese studenten; de look & feel van de foto’s pasten naadloos bij de toenmalige lo-fi/grunge-cultuur. Die retroversie (die verkocht werd onder de naam Lomo Kompakt) gaf opvallende effecten aan foto’s, zoals lichtlekken. Je vindt ze nog steeds bij deze nieuwe digitale versie. Een andere functie is de mogelijkheid om je beelden op 30 seconden te belichten, wat mooie bewegingseffecten geeft. Er zijn ook fysieke kleurenfilters aanwezig. Qua emulsiemateriaal kun je gewoon Fujifilm Instax Mini-cartouches gebruiken, de afmetingen van de foto’s zijn dus ook dezelfde. Bekijk hier de Lomo’Instant Automat.