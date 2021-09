Nooit meer een glurende ex: WhatsApp werkt aan optie om online status per persoon uit te zetten

Chatapp WhatsApp test een nieuwe privacyinstelling, waarmee je zelf bepaalt wie jouw online status kan zien. Daarmee krijg je meer grip op wie jouw online gedrag in de gaten kan houden.

Delen per e-mail

WhatsApp heeft al langer de mogelijkheid om je online status aan of uit te zetten. Staat de optie ingeschakeld, dan zien al je contacten wanneer je de app voor het laatst hebt geopend. Zet de optie uit, en het is ineens onduidelijk wanneer je voor het laatst online was.

Een nieuwe instelling voor de online status zit in een testversie van de app, merkte de website WABetaInfo op. Daarmee kun je uitzonderingen maken op de instelling: je deelt dan je online status, maar niet met je baas of een vervelende ex.

De optie kan voor individuele contacten worden ingesteld. Je kiest dan in je adreslijst de personen die jouw online status niet mogen bekijken. Dat heeft ook een keerzijde: verberg je voor iemand je online status, dan kun jij bij die persoon ook niet meer zien wanneer die voor het laatst online was.

Nog niet definitief

De instelling zit nog niet in de definitieve versie van de app. Omdat het een test betreft, is ook nog onduidelijk of WhatsApp de wijziging definitief zal doorvoeren. Mogelijk kiest het bedrijf er na de testperiode voor dit alsnog niet voor iedereen in te voeren.

De optie zit nu nog verstopt in de test-app van WhatsApp, aldus WABetaInfo. Zij hebben via een truc de verborgen aanpassing in de softwarecode alvast kunnen activeren.

WhatsApp voor iPad op komst

Nieuwe functies voor WhatsApp zitten vaker verstopt in testsoftware van het bedrijf. Zo lekte recent nieuwe informatie uit over de iPad-versie van WhatsApp, die inmiddels al jaren in ontwikkeling lijkt te zijn.

Soms gaat het ook om kleinere functies die op komst zijn. WhatsApp test nu bijvoorbeeld nieuwe chatbubbels, die iets ronder zijn dan de oorspronkelijke tekstblokjes.

Dit zijn volgens Tweakers de beste smartphones van minder dan 200 euro:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.