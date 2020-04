Nokia wil terug naar zijn oude glorie

Nokia 8.3 5G

Nokia's nieuwe vlaggenschip zet in op gebruikers die op de eerste 5G-netwerken zullen zitten - maar dat kan in Nederland nog wel even duren, waarschijnlijk pas in 2022. Het toestel heeft ook een krachtige combinatie van vier camera's, met een lens van de bekende Duitse fotografiefabrikant Zeiss.

Nokia 5.3

Ook deze heeft zo'n quad-camera-combinatie, wat uitzonderlijk is voor een toestel dat slechts 200 euro moet kosten. HMD Global garandeert ook dat het een zuinig toestel wordt, met een batterijduur van twee dagen.

Nokia 1.3

Bij deze valt vooral de prijs van 100 euro op. Natuurlijk krijg je daarvoor een absoluut budgetmodel, met bijvoorbeeld een scherm dat een resolutie van slechts 1.520 op 720 pixels heeft. Wel opvallend: het toestel zal klaar zijn om op de volgende versie van besturingssysteem Android, uitvoering 11, te draaien wanneer die uitkomt.

Nokia 5310

Na de 3310 en de 8110 komt nu ook de Nokia 5310 opnieuw uit, een klassiek model uit 2007 met een mp3-speler en een FM-radio erin. Eerder een hebbedingetje dan een toestel dat je echt serieus moet nemen. Het is nog onbekend of hij uitkomt in Nederland, maar wie écht wilt kan hem altijd online bestellen in het buitenland.

Resident Evil 3

De opmerkelijke remake van de gameklassieker 'Resident Evil 2' was een kritisch succes, en schoof - met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren - zelfs vaker over de toonbank dan de gameclassic uit 1998 waarop hij gebaseerd was. De weg lag helemaal open om ook de opvolger die remakebehandeling te geven: 'Resident Evil 3', gebaseerd op de gelijknamige game uit 1999, ligt nu dus ook in de handel. Je moet protagoniste Jill Valentine, samen met een handvol andere overlevenden, buiten het door een zombie-uitbraak hermetisch afgesloten stadje Raccoon City zien te loodsen. Dat gaat gepaard met een hoop, uiteraard in een modern visueel jasje, maar ook met een besturing die wat meer van deze tijd is. Het wordt bibberen bij momenten, want het risico is groot dat je wordt overrompeld door een dozijn zombies terwijl je veel te weinig kogels op zak hebt. (RMe)