Nog een 8K-televisie onder de loep: ultiem kijken voor ultieme prijs

Nog geen twee maanden geleden bekeken we een van de eerste 8K-televisies op de markt. We waren enthousiast, maar hadden serieuze twijfels over 8K. Er is tenslotte bijna geen content in die resolutie. Inmiddels is het alweer tijd voor de verbeterde versie van die televisie. De vraag of 8K een plek heeft in de huiskamer blijft echter onbeantwoord. Vooral bij een tv met een prijskaartje van, houd je vast, 7000 euro. Hoe dan ook, Hardware.Info bekeek de Samsung QR950R. Dit is de conclusie.

Volledig scherm Samsung QR950 © Hardware.Info Samsung zet vol in op 8K. De Q900R die wij onlangs reviewden bleek een prima televisie met een extreem hoge helderheid, goed contrast en een indrukwekkende beeldscherpte door het 8K-paneel met ruim 33 miljoen pixels.



Die Q900R heeft echter een kort leven gehad. In februari kondigde Samsung al een opvolger aan, die nu ook daadwerkelijk te koop is. De nieuwe Q950R lijkt uiterlijk als twee druppels water op zijn voorganger en is ook intern voor het overgrote deel identiek aan de Q900R. De nieuwe tv beschikt over hetzelfde 8K lcd-paneel, maakt gebruik van dezelfde technieken en ook de externe ‘aansluitingsdoos’ met daarin de voeding en alle aansluitingen lijkt identiek.

Verschil moet er zijn

Wat is dan het verschil? Onder andere de aansluitingen in die doos zijn veranderd. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van hdmi 2.1, waar zijn voorganger nog hdmi 2.0 gebruikte. Wat dat oplevert? Bijvoorbeeld dat deze nieuwste standaard een veel grotere bandbreedte biedt en daardoor in 8K-resolutie niet beperkt is tot een verversingssnelheid van 30 beeldjes per seconde, maar ook signalen met 60 beeldjes per seconde kan doorgeven. In 4K-resolutie is zelfs een signaal met 120 beeldjes per seconde mogelijk. Dat zorgt voor een bijzonder vloeiende weergave, wat vooral van pas komt bij bijvoorbeeld games of sportwedstrijden.

Volledig scherm Samsung QR950 © Hardware.Info

Een ander verschil met de Q900R zit hem in het lcd-paneel, of beter gezegd vóór het lcd-paneel. De Q950R is namelijk voorzien van een nieuw filter, dat het licht dat door de pixels wordt uitgezonden onder een bredere kijkhoek zichtbaar maakt. Het grootste nadeel van de technologie die Samsung voor haar televisies gebruikt, is dat de kijkhoek van dit type scherm beperkt is; Samsung probeert dit probleem al enkele jaren vrij succesvol te ondervangen door de pixels van haar televisies op een slimme manier aan te sturen, maar nu wordt daar dus een fysieke filterlaag aan toegevoegd.

Goedkoop is duurkoop

Volledig scherm Samsung QR950 © Hardware.Info Maar: deze verbeteringen zijn niet goedkoop voor de potentiële koper. De 75 inch-versie van de Q900R kostte bij introductie 7000 euro, maar inmiddels is dat model in prijs gezakt naar gemiddeld 4800 euro. De nieuwe 75 inch Q950R die wij nu bespreken is nét nieuw en kost op dit moment gemiddeld 6999 euro.



De introductieprijs is daarmee exact gelijk aan die van zijn voorganger, al is die laatste inmiddels dus voor 2200 euro minder te koop. De nieuwe Q950R is beschikbaar in 65, 75, 82 en 98 inch-beeldformaten, later dit jaar zou er ook nog een kleinere 55 inch-variant moeten komen.

Maar we hebben het nog niet gehad over het belangrijkste onderdeel van de televisie: 8K. Onze mening daarover is niet veranderd ten opzichte van wat we schreven in de review van de Q900R. Nog afgezien van het feit dat er (vrijwel) geen 8K-materiaal beschikbaar is, vinden wij het nut hiervan zeer beperkt.



Directe vergelijking tussen dezelfde beelden in 4K en 8K liet wederom zien wat we op ongeveer twee meter afstand van ons 75 inch-grote testmodel eigenlijk nauwelijks verschil meer zien in detaillering. In potentie heeft 8K meer voordelen, maar voor nu geldt dat die door het gebrek aan content eigenlijk vooral theoretisch zijn.

Conclusie

Onder de streep maakt dit alles de Q950R een uitstekende televisie voor algemeen dagelijks gebruik. Cinemaliefhebbers die in verduisterde ruimtes kijken, blijven beter af met een oled-televisie, maar als er juist wél (veel) omgevingslicht is, is de beeldervaring van de Q950R onovertroffen.

Het enige echte pijnpunt is wat ons betreft de prijs. De geteste 75 inch 75Q950R-versie kost op het moment van schrijven 6999 euro. De kleinere 65Q950R met een beelddiagonaal van 65 inch is met 4999 euro een stuk gunstiger geprijsd, maar bij die beeldmaat wordt het nog lastiger om de voordelen van 8K zichtbaar te maken. Door het kleinere formaat is het lastiger om het verschil écht te zien.

De nieuwe Q950R-modellen zijn bovendien aanzienlijk prijziger dan hun voorgangers uit de Q900R-serie, die ook nog altijd te koop zijn. Die modellen worden geleverd zónder de hierboven besproken hdmi 2.1, maar Samsung heeft laten weten deze later dit jaar wél als gratis update beschikbaar te stellen. Het belangrijkste verschil tussen de 900R en Q950R wordt hierdoor feitelijk teruggebracht tot de betere kijkhoeken die de Q950R biedt dankzij het eerder genoemde filter. Ben je nu al op zoek naar een 8K-tv, dan is dat wat ons betreft dus zeker ook iets om in overweging te nemen.