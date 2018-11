Nieuwste Macbook Air geeft meer redenen om een Macbook Pro te kopen

Apple heeft de MacBook Air eindelijk geüpgraded en dat heeft geleid tot een laptop die in de stijl van de nieuwste MacBooks en iPads meegaat, en bovendien dunner en iets lichter is geworden. De processor heeft ook een update gehad, maar de belangrijkste verbetering is toch wel het scherm. In plaats van een tn-scherm met een lage resolutie heeft de Air een Retina-scherm, dat een veel mooier beeld geeft dan zijn voorganger. Het nieuwe model gaat mee in de styling van andere Apple-producten en daarmee verdwijnt bijvoorbeeld het laatste product met een oplichtend Apple-logo in de achterkant van het scherm en ook verdwijnt de lichtgrijze kleur ten gunste van Space Gray, zilver en goud. De laptop is ook dunner geworden en het gewicht is iets afgenomen. Het 2015-model, de laatste MacBook Air die we hebben gerecenseerd, woog 1348 gram. De nieuwe weegt 1239 gram. Dat is lekker licht, maar het is nog altijd meer dan 300 gram zwaarder dan de 12"-MacBook. Zoals we van Apple gewend zijn, is de behuizing van de nieuwe MacBook van metaal gemaakt en voorzien van een minimalistisch design. Het scherm draait soepel open en klapt mooi gedempt dicht, en er zijn geen punten op de behuizing die onder druk gemakkelijk meegeven. Apple weet hoe het stevige laptops moet bouwen en netjes moet afwerken. De nieuwe Air is daar een goed voorbeeld van.

Terughoudend met scherm

Toch heeft Apple zich ingehouden met het scherm, want het heeft niet het contrast en de hoge helderheid die de schermen van de MacBook Pro hebben. En hoewel de processor drie generaties nieuwer is, is de snelheidstoename gering, want er is gekozen voor een zuinige 7-wattsprocessor, die duidelijk langzamer is dan de 15-wattsprocessor in de goedkoopste MacBook Pro.



De prijs is ook omhooggegaan en in plaats van een euro of 1000 kost de nieuwe Air 1350 euro als je hem bij Apple bestelt. Daar kost de goedkoopste MacBook Pro 1500 euro. De Air was altijd de significant goedkopere instap-MacBook, maar dat is hij met deze prijsverhoging niet meer. Je kunt je zelfs afvragen of de Air wel bestaansrecht heeft, want door het relatief kleine prijsverschil wordt de verleiding om door te sparen voor een MacBook Pro met een snellere processor, beter scherm en vergelijkbare accuduur wel erg groot.



Maakt dat de Air een slechte laptop? Op zich niet, want hij zit stevig in elkaar, heeft een fijne touchpad en een prima accuduur, en weegt niet veel. De prijs is gezien de hardware die je ervoor krijgt, hoog en die hoge prijs geldt al helemaal voor de upgrades. Anderzijds is een Mac de enige manier om macOS te draaien. Wil je dat graag en accepteer je de hoge prijs, dan is het 2018-model op zich niet slecht, maar wel een heel goede reden om door te sparen voor een MacBook Pro.