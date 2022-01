Nieuwe superdrones luchtmacht speuren straks naar drugssmokkelaars in Caribisch gebied

De onbemande en onbewapende vliegtuigen kunnen straks vanaf grote hoogte urenlang naar de grond staren. In de neus hangt een supercamera die zo gevoelig is dat tot op 15 kilometer afstand nog nummerborden zijn te lezen. Dankzij een satellietverbinding kijken beeldanalisten vanuit Leeuwarden live mee zonder dat op de grond iemand dat in de gaten heeft.