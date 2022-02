Nieuwe koptelefoon of oordopjes? Hier moet je goed op letten

Tegenwoordig heb je draagbare audioapparatuur in grofweg twee vormen: oortjes en koptelefoons. Oortjes passen precies in de gehoorgang. Ze zijn klein en meestal vrij onopvallend, maar het formaat betekent ook dat het geluid iets minder ruimte krijgt.

Koptelefoons sluiten je oor gedeeltelijk (on-ear) of geheel af (over-ear). Ze zijn daarmee opvallender, maar bieden meer ruimte voor het geluid, waarmee de muziek voller wordt.

En er is het onderscheid bedraad of niet bedraad: een Bluetooth-verbinding kan niet zoveel data doorgeven als een draadje. Een oortje of koptelefoon met draad biedt meestal een betere audiokwaliteit.

Duurder en nieuwer is niet per se beter. Het is belangrijk om van te voren na te denken over waar je de koptelefoon precies voor wil gebruiken. Wat is voor jou het meest belangrijk?

Sporten

Wil je naar muziek of podcasts luisteren tijdens het sporten, dan kan een grote koptelefoon in de weg zitten. Ook vallen ze duidelijk op.

Oortjes zijn daarom gemakkelijker als je veel in de sportschool staat, en dat weten de fabrikanten goed. Bedrijven als Bose maken inmiddels weer- en zweetbestendige oortjes die ook tijdens het joggen erg handig zijn.

Stilte

Is een koptelefoon of een stel oortjes officieel ruisonderdrukkend? Dan hebben we het waarschijnlijk over actieve ruisonderdrukking. Dat is een techniek waarbij achtergrondgeluid wordt opgenomen, en de koptelefoon op basis daarvan een signaal doorstuurt die dat achtergrondgeluid moet tegengaan.

Ruisonderdrukkende oordoppen zijn het meest betaalbaar en bieden prima kwaliteit. Ze hebben wel een nadeel: ze werken niet zo goed tegen hoge geluiden als over- of on-ear koptelefoons.

Wil je echt zoveel mogelijk stilte, dan is een over-ear koptelefoon met ruisonderdrukking de beste keuze. Deze bieden namelijk ook veel passieve ruisonderdrukking: omdat de schelp helemaal om je oor zit, blokkeert deze al uit zichzelf veel geluid zonder dat er speciale techniek aan te pas hoeft te komen.

Let ten slotte bij de keuze altijd op of een oortje of koptelefoon ook een modus heeft om geluid ‘door te laten’. Dat zorgt ervoor dat jij de omgeving kan horen - voor als je je in het verkeer begeeft, bijvoorbeeld.

Geluidskwaliteit

Wil je gewoon de mooiste muziek horen, dan is de keuze vrij simpel. Met oortjes kom je een heel end, zeker in het hoogste prijssegment, maar de koptelefoon is je beste keus.

Oordopjes produceren vaak een minder sterke bas. Ze kunnen je bovendien niet het effect van een zaal vol muziek geven, zoals een goede koptelefoon dat wel kan.

Een flinke koptelefoon is bijna een speaker op je oor: er zit veel hardware in die helpt om de klank van alle instrumenten goed weer te geven, en door de omvang is het geluid ruimtelijker. Om dezelfde ervaring na te maken hebben oortjes veel extra snufjes nodig - die zijn dan ook duurder en meestal bedraad.

Algemene verschillen

Dat zijn de basiszaken waar je aan moet denken als je beslist wat voor soort koptelefoon je wil, maar tussen de verschillende varianten zit nog veel verschil. Lees dus altijd de recensies waarvoor je koopt.

Hoe goed werkt de ruisonderdrukking bijvoorbeeld? Dit soort koptelefoons en oordopjes hebben altijd moeite met hogere en minder frequente tonen, dus let op hoe ze daarop scoren.

Zeker bij Bluetooth-oortjes is de accuduur vaak relatief kort. Gemiddeld kunnen draadloze oordopjes ongeveer vijf tot zes uur gebruikt worden voordat je ze weer moet opladen, al kan het ook hoger of lager uitvallen. Daarvoor krijg je wel een speciaal laaddoosje dat gemakkelijk mee te nemen is en langere tijd niet op stroom hoeft te worden aangesloten.

Draadloze koptelefoons kunnen in vergelijking best lang mee: een accuduur rond de 25 uur is niet ongewoon en sommige uitschieters gaan zelfs voorbij de 50 uur. De aanwezigheid van functies als ruisonderdrukking perkt dit wel in.

