Nieuwe functies iOS 16: zo personaliseer je je iPhone-vergrendelscherm en 5 andere verborgen trucs

Sinds vorige week kunnen iPhone-gebruikers de update naar iOS 16 downloaden. Die nieuwe versie komt met tal van nieuwe mogelijkheden, maar ze zijn niet allemaal even gemakkelijk te vinden. In dit artikel vatten we de zaken samen die je zeker eens moet uitproberen.

Ter herinnering: de update naar iOS 16 is beschikbaar voor de iPhone 8 (Plus) en ouder. Dit jaar vallen de iPhone 7, 7 Plus en iPhone SE dus buiten de boot.

1. Zet je vergrendelscherm naar je hand

De belangrijkste verbetering die Apple doorvoerde in iOS 16 is dat je vergrendelscherm eindelijk écht te personaliseren is. Dat kan door op het vergrendelscherm zelf te tikken en vast te houden of in de instellingen onder ‘Achtergrond’.



Volledig scherm Van links naar rechts: het scherm dat je te zien krijgt wanneer je op je vergrendelscherm tikt en vasthoudt. De instellingen voor je achtergrond. Het scherm met alle keuzes voor je achtergrond in iOS 16. © rv

Het start al bij de achtergronden. Zo kan je ervoor kiezen dat je achtergrond automatisch tussen foto’s van personen, huisdieren, de natuur of plaatsen wisselt, of je kan foto’s handmatig kiezen. Je kan ook één foto uitzoeken en die een eigen filter geven.

Er zijn geanimeerde achtergronden die veranderen op basis van het weer en de astronomische omstandigheden op je locatie. Denk daarbij aan de aarde die donkerder wordt of wolken die over je scherm bewegen wanneer het buiten bewolkt is.

Verder zijn er nog automatisch aangemaakte achtergronden met emoji, en natuurlijk de bekende achtergronden die altijd al op elke iPhone te vinden waren.

Volledig scherm Kies zelf in welk lettertype het uur wordt getoond en in welke kleur. © rv

Als je eenmaal een achtergrond gekozen hebt, kan je ook de weergave van de datum en het uur naar je hand zetten. Zo kan de smartphone naast de datum ook het weer of de volgende afspraak in je agenda weergeven. Het uur kan je aanpassen qua lettertype en kleur.

Ook is het mogelijk om enkele widgets toe te voegen. Apps die deze functie ondersteunen, kunnen zo informatie tonen op je vergrendelscherm, zoals dat ook al kan op het beginscherm van iPhones met iOS 14 of hoger. Denk hierbij aan een widget die de huidige temperatuur toont of hoeveel stappen je al hebt gezet die dag.

2. Koppel vergrendelscherm aan Focus-modus

Je kan meerdere vergrendelschermen maken, die gelinkt worden aan je Focus-modus. Voor wie niet bekend is met die functie van iOS: via de Instellingen kan je voor elke focus kiezen welke personen of apps meldingen mogen sturen of dat niet mogen. Je kan ook bepaalde beginschermen en de apps erop verbergen wanneer een focus geactiveerd is en filters instellen. Zo wordt bijvoorbeeld je werkagenda verborgen wanneer de focus ‘Persoonlijk’ aan staat. Je kan een focus zo instellen dat deze automatisch activeert op een bepaalde tijd, locatie of wanneer je een specifieke app opent.



Volledig scherm Je kan een Focus-modus in iOS 16 koppelen aan een zelf gekozen vergrendelscherm. © rv

Die Focus-modussen kan je vanaf iOS 16 ook koppelen aan vergrendelschermen. Daardoor kan je bijvoorbeeld widgets laten tonen die te maken hebben met je werk wanneer de focus ‘Werk’ geactiveerd is. Het koppelen zelf doe je in de Focus-instellingen.

3. Spoor dubbele foto’s op

Soms moet je ruimte vrijmaken op je iPhone. Dat kan op verschillende manieren, maar vaak zijn het foto’s die veel opslagruimte in beslag nemen. Apple voegt nu een functie toe die je daarbij kan helpen. In de Foto’s-app, onder het tabje ‘Albums’ vind je vanaf nu onderaan ‘Dubbele onderdelen’. Daar vermeldt je iPhone automatisch foto’s die twee keer opgeslagen zijn. Niet alleen exacte kopieën, maar ook foto’s die volgens iOS 16 hetzelfde lijken te zijn.



4. Houd je exacte batterijpercentage in de gaten

Na jarenlange afwezigheid heeft iOS 16 weer een functie om in een oogopslag te zien hoeveel batterij je iPhone nog over heeft. Dat is het geval bij alle Apple-smartphones die beschikken over de Face ID-gezichtsherkenning, behalve de iPhone XR, 11, 12 Mini en 13 Mini. Die krijgen de mogelijkheid pas vanaf iOS 16.1, de update die later deze herfst verwacht wordt.



Volledig scherm Vink 'Batterijpercentage' aan en houd nauwgezet in de gaten hoe lang je iPhone het nog zal volhouden. © rv

Het batterijpercentage aanzetten doe je via ‘Batterij’ in de instellingenapp van je iPhone.

5. Herinneringen voor medicijnen en vitamines

Wie vergeetachtig is en dagelijks medicatie of vitamines moet nemen, zal deze nieuwe functie handig vinden. In de Gezondheid-app van iOS 16 kan je namelijk aangeven wat je slikt en met welke frequentie. Je iPhone kan je ook eraan herinneren dat je nog medicijnen moet slikken. Zoals bij alle informatie in Gezondheid kan je zelf kiezen wat gedeeld wordt met andere apps. De informatie is volledig versleuteld wanneer je tweestapsverificatie aan hebt staan voor je Apple-account.



Volledig scherm Als je dat wil, kan je in Gezondheid bijhouden wanneer je medicatie hebt genomen en herinneringen ervoor instellen. © rv

6. Knip en plak zonder moeite onderwerp uit een foto

Tot slot een nieuwe functie die niet per se nuttig is, maar zeker grappig. De iPhone Xs, Xs Max, Xr en nieuwere modellen kunnen een deel van een foto uitknippen. Door bijvoorbeeld op een huisdier te tikken en vast te houden kan je die apart doorsturen via een chatapp. Dat gaat via de Foto’s- en Bestanden-apps.



Volledig scherm Je kat op je schouder plaatsen, was nog nooit zo gemakkelijk dankzij iOS 16. © rv

Nog leuker is dat je zo'n uitgeknipt voorwerp kan kopiëren en daarna in een foto of video voor Instagram Stories kan plakken.

