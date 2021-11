Nieuwe functie WhatsApp laat gebruiker binnenkort zelf stickers maken in de app

Een ‘sticker’ is een kleine afbeelding die je als los bericht kunt sturen in een WhatsApp-gesprek, vaak met een grappige context. Leuke stickers die vrienden naar je sturen kun je ook zelf toevoegen, en zo hebben veel WhatsApp-gebruikers een hele verzameling. Voor het maken van nieuwe stickers moest je gebruik maken van externe apps als Sticker Maker, maar het lijkt erop dat WhatsApp binnenkort een functie toevoegt waarmee dit gewoon in de app zelf kan.



Met de nieuwe functie kun je van afbeeldingen opgeslagen op je apparaat stickers maken die meteen aan de app worden toegevoegd. Hierna kun je ze sturen naar je vrienden. Ook kun je de afbeeldingen bijsnijden, tekst en emoji's toevoegen en tekeningen over de afbeelding maken.



Telefoonnieuwswebsite Android Authority vertelt ook van de functie gebruikt te hebben kunnen maken, en bevestigt dat het goed werkt. Wel is het op het moment alleen beschikbaar voor WhatsApp op de computer, maar dat het naar je telefoon komt ‘is een no-brainer‘, aldus de website. Wanneer de functie beschikbaar wordt, is nog onbekend. Bètagebruikers van WhatsApp Desktop kunnen al zelf de stickers maken.