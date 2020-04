Nieuwe corona-app? Bouwers hameren op privacy, privacy en privacy

‘Geen persoonsgegevens nodig’, ‘bijna niet te hacken’ en ‘volledig anoniem’. Aan mooie woorden over privacy ontbrak het niet tijdens de presentaties voor een nieuwe corona-app. Logisch ook, want een app die op welk punt dan ook niet goed genoeg is, komt er niet doorheen, benadrukt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens zijn zogenoemde Appathon.

,,Niemand wil het idee hebben dat hij of zij in de gaten gehouden wordt door het Rijk”, begon de vertegenwoordiger van app-bouwer Deus zijn ‘verkooppraatje’. Daarom zal Deus’ corona-app ‘volledig anoniem zijn’ en - buiten je telefoonnummer om - niet om persoonlijke informatie vragen. En het techniekbedrijf was daarmee niet de enige.



‘Welke gegevens worden precies waar opgeslagen?’, bleek dé centrale vraag tijdens de testsessie op het ministerie. Daar mogen zeven partijen zaterdag hun plannen voor een nieuwe app eerst in 90 seconden presenteren. De één deed dat met een strak filmpje, waar de volgende nogal knullig in de techniek bleef hangen. Vanmiddag wordt vervolgens met experts naar de apps gekeken.

Persoonsgegevens

Dat het veelal over persoonsgegevens zou gaan, bleek gisteren al toen de keuze voor de zeven appbouwers bekend werd gemaakt. ‘Een janboel’, noemden experts de keuze voor deze zeven appbouwers. ,,Er zitten nu initiatieven bij die door ons afgeschoten zijn als onvoldoende op het gebied van privacy”, zei Brenno de Winter bijvoorbeeld.



De zeven apps werken allemaal met bluetooth. Als iemand een telefoon met de app bij zich draagt en langs iemand wandelt die de app ook heeft, slaat diens telefoon dit op. Mocht later blijken dat de persoon besmet is met corona, dan volgt een melding. Dat moet het tijdrovende contactonderzoek dat de GGD nu nog veelal bellend doet, deels, overbodig maken. Bijna alle app-bouwers geven aan niets meer nodig te hebben dan een telefoonnummer voor het functioneren van de app.

‘Geen concessies’

Uitzondering was de app van het DDT Consortium, waarvan het idee meer lijkt op een compleet patiëntendossier met velerlei andere gegevens erin. Zelfs bankgegevens kwamen daarbij voorbij, waarbij de vraag wat dat helpt in de strijd tegen corona niet gesteld werd. Het idee is dat de gebruiker zelf kan kiezen welke gegevens er met een ander worden gedeeld.



Het Duitse ITO presenteerde - als enige - een zogenaamde ‘open-source’ app, waarmee ze ook een deel van de ‘achterkant’ van de app lieten zien. Door de transparantie die deze Duitse vrijwilligers beloven, kunnen ook andere experts meekijken en bijdragen aan de veiligheid van de app, is het idee.

Kritiek