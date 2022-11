Nieuwe computermuis nodig? Hier moet je op letten

Het aanbod van computermuizen is enorm, dus als je op zoek bent naar een nieuwe is de kans groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hier moet je op letten als je een muis wil kopen.

Welke muis je kiest, hangt af van je gebruikssituatie, want het type muis voor kantoorwerk of voor fanatiek gamen is een wereld van verschil. Deze tips kunnen je op weg helpen en de zoektocht wat makkelijker maken.

Draadloos

Ben je veel onderweg of houd je niet van kabels, dan is een draadloze muis handig. Deze is aan te sluiten op je pc met een dongle of via bluetooth. Je steekt de dongle in de uwb-poort van je laptop en kunt direct met de muis aan de slag. Kijk voor de aankoop goed welke aansluiting je nodig hebt. Steeds meer laptops hebben een usb-c-poort in plaats van de ‘traditionele’ usb-a-variant, dus daar moet de dongle wel op passen.

Bluetoothmuizen kun je zonder dongle aansluiten, zolang je pc bluetooth ondersteunt. Daarnaast moeten eens in de zoveel tijd de batterijen vervangen worden of de muis worden opgeladen, al kun je vaak maanden vooruit. Ook bij muizen geldt: goedkoop is duurkoop. Een goedkope draadloze muis heeft vaak een ontvanger van slechte kwaliteit. Hierdoor reageert je muis niet altijd even goed.

Bedraad

Gebruik je de muis sporadisch, dan is het niet nodig om een (vaak duurdere) draadloze muis te kopen. Een standaard bedrade muis is makkelijk in gebruik en heeft vaak geen extra knoppen.

Een voordeel is dat je niet aan het vervangen van batterijen hoeft te denken. Het ontwerp is meestal symmetrisch, waardoor een simpele bedrade muis zowel door links- als rechtshandigen gebruikt kan worden. Dat wil ook zeggen dat er van ergonomie weinig sprake is, al is dat bij kort gebruik verwaarloosbaar.

Gaming

Ben je een fanatieke pc-gamer, dan kan een bedrade muis je een klein competitief voordeel geven ten opzichte van een draadloze. Een bedrade muis heeft geen last van de eventuele vertragingsproblemen van een draadloze concurrent. Ook hoef je niet te vrezen dat de batterij in het heetst van de strijd ineens leegraakt.

Door het ontbreken van batterijen is een bedrade muis ook lichter. Dat is een must voor veel gamers. Voor het beste van beide werelden bestaan er inmiddels ook hybride gamingmuizen, die zowel bekabeld als draadloos te gebruiken zijn.

Gamingmuizen beschikken vaak over de nodige toeters en bellen, zoals extra knoppen, gekleurde lampjes, betere sensoren en een flitsend ontwerp. Voor niet-gamers is dat alles vaak een brug te ver en voldoet een ‘gewone’ muis prima.

Ergonomie

Zit je dagelijks urenlang achter een computer, dan is het belangrijk om te investeren in een ergonomische muis. Dit kan namelijk polsklachten voorkomen.

Een ergonomische muis heeft een aangepast ontwerp waar je hand goed op kan rusten, waardoor deze minder zwaar belast wordt. Vanwege de speciale vorm zijn er van dit soort muizen ook vaak linkshandige versies beschikbaar.

Knoppen

Hoewel er genoeg simpele muizen te vinden zijn zonder extra knoppen, kan het fijn zijn om juist wel een paar extra te hebben. Deze bonustoetsen zitten meestal aan de zijkanten en aan de bovenkant.

Je kunt de knoppen vaak softwarematig instellen, bijvoorbeeld om met één druk op de knop naar de volgende of vorige pagina in je browser te navigeren.

Dpi

Hoe hoger de dots per inch (dpi) een muis aankan, hoe preciezer je te werk kunt gaan. Je hoeft de muis minder te bewegen om met de cursor een langere afstand op het scherm af te leggen. Dit is voornamelijk handig in snelle actiegames en shooters. Voor kantoorwerk is de dpi van minder belang.

Bij veel muizen is er een knop aanwezig om snel tussen verschillende dpi-instellingen te wisselen. Met de software van de fabrikant kun je vaak de stapgrootte bepalen, bijvoorbeeld om de dpi in stappen van 400 te verhogen of verlagen.

Sensor

Muizen maken over het algemeen gebruik van een lasersensor of een optische sensor. Een lasermuis kan preciezere bewegingen vastleggen en op alle oppervlakken gebruikt worden, zelfs op een glazen tafel.

Toch is een optische sensor in veel gevallen een handigere keuze. De lasersensor kan door de hoge gevoeligheid namelijk soms haperig aanvoelen. Ook is het belangrijk om een muismat te gebruiken. Het verschilt per muis of een gladde of stoffen muismat het beste werkt.

