Neemt Elon Musk Twitter wel of niet over? ‘Deze soap verdient een serie op Netflix’

Nieuwe functies iOS 16: zo personali­seer je je iPhone-vergrendel­scherm en 5 andere verborgen trucs

Sinds vorige week kunnen iPhone-gebruikers de update naar iOS 16 downloaden. Die nieuwe versie komt met tal van nieuwe mogelijkheden, maar ze zijn niet allemaal even gemakkelijk te vinden. In dit artikel vatten we de zaken samen die je zeker eens moet uitproberen.

24 september