Nee, Simba1! is geen veilig wachtwoord: ‘Criminelen proberen dat als eerste uit’

Daniël (31) weet wat jouw wachtwoord is: ‘Internet­cri­mi­ne­len kunnen iedereen pakken, ook mij’

28 oktober Dikke kans dat jouw wachtwoord Utrecht1989 is. Of iets dat er zo op lijkt, dat het alsnog makkelijk te raden is. Maar geen zorgen, dat wist de Utrechtse tech-/onderzoeksjournalist Daniël Verlaan (31) al lang. In zijn boek Ik weet je wachtwoord, dat vrijdag verscheen, vertelt hij onder meer hoe je een veiliger wachtwoord kunt kiezen.