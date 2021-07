Nederlandse Levy (27) werd Europees Kampioen FIFA 21: ‘Ik was in tranen’

De Amsterdamse Levy Frederique mag zich sinds kort de beste FIFA-speler van Europa, op de Xbox, noemen. ,,Ik was in tranen, ik had eindelijk mijn droom bereikt.”

Dat FIFA allang niet meer ‘slechts een spelletje’ is, blijkt wel uit de ruim 80.000 euro die Frederique verdiende met zijn overwinning tijdens een groot EK-toernooi in voetbalgame FIFA op de Xbox.

Tijdens dat toernooi, dat tevens geldt als kwalificatietoernooi voor een WK later deze zomer, boekte de Amsterdammer zijn grootste succes als esporter tot nu toe. Dat neemt hij nu alvast bloedserieus: ,,Ik speel ieder toernooi om te winnen”, vertelt hij in een gesprek met deze site.

Levy Frederique

De naam Levy Frederique zal bij de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen, maar in de FIFA-gamewereld is dat net even anders. Daar behoort de 27-jarige Amsterdammer inmiddels namelijk bijna tot het meubilair: ,,De eerste keer dat ik naar een FIFA-toernooi ging was in 2010.”

Ondanks dat Frederique dus al geruime tijd meedraait in de competitieve FIFA-wereld, zag hij pas in 2017 voor het eerst een kans op een toekomst als FIFA-prof. Niet geheel toevallig werd dat jaar ook de eDivisie, de nationale FIFA-eredivisie, opgericht. Frederique bood zijn digitale diensten bij meerdere Eredivisie-clubs aan, maar ving bot. Daardoor zat er niks anders op dan zichzelf nog een jaar op persoonlijke titel te bewijzen. Met succes.

Quote In het begin was FIFA niet meer dan een bijverdien­ste. Bij Excelsior speelde ik zelfs op vrijwilli­gers­ba­sis Levy Frederique, FIFA-speler Inter Milan

,,In 2018 viel alles op zijn plek. Ik sloot me aan bij Bundled (een managementorganisatie, red.) en kreeg een plek in de eDivisie aangeboden door Excelsior.” Al betekende dat nog niet dat hij kon stoppen met studeren en zijn bijbaantje, zo vertelt hij.

,,In het begin was FIFA niet meer dan een bijverdienste, bij Excelsior speelde ik zelfs op vrijwilligersbasis.” Pas toen de Nederlander in 2019 de stap maakte naar de organisatie van voetbalprof Mesut Özil, Team M10, kon hij van FIFA leven.

Gamen voor Italië

Na een tegenvallend jaar bij M10 maakte Frederique voor het FIFA 21-seizoen de overstap naar het esports-team van de Italiaanse voetbalclub Internazionale. Dankzij een samenwerking tussen de Italianen en management-organisatie Bundled, kon de Nederlander daarnaast op leenbasis uitkomen voor FC Emmen in de eDivisie.

,,Het afgelopen seizoen was er een met ups en downs”, begint Frederique zijn terugblik. ,,Ik begon aan het seizoen met twee doelen: Ik wilde de eDivisie winnen en me daarnaast plaatsen voor de Global Series Play-Offs. Helaas strandde het eerste seizoen van de eDivisie in de kwartfinale tegen PSV en werden we in het tweede seizoen in de halve finale verrast door, een onverwacht sterk presterend, VVV Venlo. Dat waren flinke teleurstellingen, aangezien er beide keren meer had ingezeten.“

,,Internationaal presteerde ik gemiddeld naar mijn idee. Ik eindigde vaak in de middenmoot, met uitzondering van een toernooi waarbij ik een plaats in de top acht afdwong. Dat zorgde ervoor dat ik me net aan plaatste voor de play-offs.”

Met hakken over de sloot

Omdat hij zich met de hakken over de sloot plaatste en in zijn oefenwedstrijden veel tegenstand ervaarde, had de Amsterdammer vooraf niet het idee dat hij tot de kanshebbers voor de titel behoorde. ,,Met een goede loting en een beetje geluk had ik hoop op een plaats bij de top negen, en dus een WK-ticket. Het idee dat ik het toernooi zou kunnen winnen is op dat moment nooit bij me opgekomen.”

,,Mijn doelstelling voor aanvang van het toernooi was dan ook plaatsing voor het WK. Dat is echt al sinds ik FIFA speel mijn droom, iets wat ik een keer mee wil maken. Ik heb het altijd vanuit thuis moeten volgen, terwijl ik het idee had dat ik me prima zou kunnen meten met de jongens die wel meededen.”

Winst na kansloos verlies

Het toernooi begon zwaar voor de Nederlander met een wedstrijd tegen de Britse topfavoriet Donovan ‘Tekkz’ Hunt. ,,Ik verloor die eerste wedstrijd kansloos, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik misschien toch niet goed genoeg was.” De Amsterdammer herpakte zich echter sterk en wist zich, met drie overwinningen en slechts een verliespartij in de volgende vier wedstrijden, alsnog te plaatsen voor de volgende ronde.

,,Op dat moment was ik vooral blij dat ik door was en dacht ik: Morgen is weer een nieuwe dag, alles is nog mogelijk. Op dag twee hoefde ik namelijk nog maar drie wedstrijden te winnen om me te plaatsen. Toen ik vervolgens de loting zag kreeg ik nog meer vertrouwen in mijn kansen, aangezien er geen grote favorieten, zoals ‘DullenMIKE’ of ‘Ollelito’, op mijn weg naar een WK-ticket waren ingedeeld.”

,,Op de dag zelf probeerde ik vooral niet te ver vooruit te kijken en pot voor pot te zien hoe het zou gaan. Het is me eigenlijk ook overkomen. Ik heb nooit echt het gevoel gehad nu gaat het me lukken. Tot het moment dat ik me daadwerkelijk geplaatst had.“

Quote Toen ik mijn moeder vertelde om wat voor een bedragen ik moest spelen, was ze lichtelijk in shock Levy Frederique, FIFA-speler Inter Milan

‘Ik was in tranen’

,,Toen het zover was, was er een moment van complete ontlading. Ik was in tranen, ik had eindelijk mijn droom bereikt”, vertelt Frederique. ,,Aangezien ik me zo erg gefocust had op plaatsing voor het WK dachten de mensen in mijn omgeving dat het toernooi er op dat moment opzat. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik de volgende dag nog voor prijzengeld moest spelen was ze dan ook verrast en toen ik vervolgens zei om wat voor bedragen het ging was ze zelfs lichtelijk in shock.”

,,Overigens had ik op dat moment nog steeds niet het gevoel dat ik kans maakte op de titel. Ik was vooral blij dat ik me geplaatst had en wat er voor de rest nog zou gebeuren was mooi meegenomen”, gaat hij verder. ,,Pas toen ik de finaledag van de, tot op dat moment, ongeslagen Zweed Mattias ‘OpTolle’ Tolinsson won, kwam het besef dat ik van iedereen zou kunnen winnen.”

Frederique won daarna twee keer van de Deense verrassing Emil Klenke en kroonde zichzelf zo tot beste Europese FIFA 21-speler op de Xbox. Daardoor sloot hij zijn succesvolste FIFA-toernooi, tot nu toe, niet alleen af met dat felbegeerde WK-ticket, maar mocht de Amsterdammer ook ruim 80.000 euro op zijn rekening bijschrijven.

FIFAe World Cup

Ondanks zijn overwinning op het kwalificatietoernooi ziet de Inter-speler zichzelf niet als favoriet voor het WK: ,,De Europese regio is inderdaad de sterkste die er is, maar naast mij hebben, met de negen PlayStation-spelers erbij, nog zeventien andere Europeanen zich geplaatst voor het WK. Ik schat mezelf niet opeens per se sterker in dan hen omdat ik de play-offs gewonnen heb. Daarnaast is er ook nog altijd de Saudische titelverdediger ‘Msdossary’, die ieder jaar sterk is.’

Toch ziet de Nederlander ook mogelijkheden. Dit jaar wordt het WK voor het eerst op zowel de PlayStation als Xbox gespeeld en dat ligt Frederique goed. ,,Het feit dat het WK dit jaar volledig cross-console is, spreekt denk ik wel in mijn voordeel aangezien ik tijdens mijn carrière op beide consoles actief ben geweest. Ik kwam vorig seizoen voor M10 bijvoorbeeld nog uit op de PlayStation.”

De Amsterdammer reist in ieder geval niet alleen voor de ervaring naar Londen af: ,,Ik heb natuurlijk een hoop vertrouwen gekregen door de play-offs, dus ik weet dat als ik mijn spel kan spelen dat ik voor niemand onder hoef te doen. Ik speel sowieso ieder toernooi om te winnen, dus ik zal ook het WK ingaan met de droom en het doel om de beker mee naar huis te nemen.”

Bekijk onze video’s over Esports:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.