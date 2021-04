Nederlandse hitgame Horizon nu gratis: zo download je hem

De Nederlandse game Horizon Zero Dawn won de ene na de andere prijs toen hij in 2017 voor de PlayStation 4 verscheen. Hij is ook helemaal gratis te spelen, mits je weet waar je moet zoeken.

Het is misschien wel de grootste gameproductie uit ons land, die gemaakt is door het Amsterdamse Guerrilla Games. In Horizon speel je als Aloy, die in een vervallen wereld vol robotdino’s moet zien te overleden. Volgens gamesite How Long to Beat houdt het spel je minstens 22 uur zoet, of ruim 60 uur als je ieder hoekje van de spelwereld wil verkennen.

Grote hit

De game werd buitengewoon hoog gewaardeerd toen hij in 2017 verscheen. Zo ook op Tweakers, waar hij een score van 9,5 kreeg. ,,Guerrilla Games is erin geslaagd om een game te leveren die beschikt over alles wat je zou willen zien: een interessante setting, een pakkend verhaal, goed werkende rpg-elementen, soepele gameplay en misschien wel de beste grafische prestatie die je ooit op een console hebt ervaren”, schreef recensent Jurian Ubachs.

Het spel werd gemaakt door de Amsterdamse studio Guerrilla Games, die eerder de Killzone-schietgamereeks maakte. Het spel bleek een schot in de roos: naast positieve recensies en awards werd ook topman Hermen Hulst gepromoveerd tot baas van alle PlayStation-gamestudio’s, terwijl een vervolg voor de PlayStation 5 werd ontwikkeld.

Gratis

En nu is het spel gratis in de PlayStation Store te downloaden. Het is de hoofdact bij Sony’s ‘Play at Home’-festival, waarbij eerder al kleinere spelletjes voor niks werden weggegeven. Met het evenement wil Sony gamers iets te doen geven tijdens de wereldwijde lockdowns.

Downloaden is vrij simpel: open op je PlayStation 4 of 5 de digitale winkel en zoek de titel daar op. Hij staat als het goed is ook vermeld op een promotiepagina voor Play at Home. Ook kun je op de volgende link klikken en op je computer of smartphone inloggen.

Een maand de tijd

Een abonnement op Sony’s abonnementsdienst PlayStation Plus is niet nodig. Wel moet je de game spoedig downloaden: de actie loopt een kleine maand, wat betekent dat het spel na 15 mei niet meer beschikbaar is. Maar als je in die periode het gratis spel claimt, kun je hem onbeperkt lang blijven spelen.

