Namaak Apple Watch (22 euro): na hele dag met 13.000 stappen heeft hij er... 12 geregistreerd

miljoenen views Overleden superster (36) komt tot leven in Volkswagen-reclame, waakhond start onderzoek

Een Braziliaanse reclamewaakhond onderzoekt of Volkswagen zich aan de regels heeft gehouden door in een commercial de overleden Braziliaanse superster Elis Regina (36) met kunstmatige intelligentie tot leven te wekken. Volkswagen gaat volgens de klagers een ethische grens over door de indruk te wekken dat de artieste nog in leven zou zijn. Maar dat is onzin, zeggen de fans. ,,Ik kan alleen maar huilen.”