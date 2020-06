Na bijna 20 jaar valt doek voor Segway, gadget had last van tragische ongevallen

Na bijna twintig jaar komt er een einde aan de productie van het slimme eenpersoonsvehikel Segway. Het Chinese moederbedrijf Ninebot heeft 21 werknemers van de fabriek in het Amerikaanse New Hampshire op straat gezet. De in 2001 gelanceerde elektrische step werd vooral populair bij toeristen en politiekorpsen, maar sloeg nooit echt aan bij het grote publiek.

De Segway Personal Transporter, uitgevonden door de Amerikaanse ingenieur Dean Kamen, debuteerde aan het begin van de eeuw met veel bombarie en leek volgens experts het perfecte alternatief voor korte stadsritjes met de auto. In de zomer van 2008 mocht de zelfbalancerende step in Nederland na veel getouwtrek de openbare weg op. Het transportmiddel is onder meer ingezet door politiekorpsen, de douane op Schiphol en door senioren met fysieke klachten. Een verkoophit werd het niet.

Kantoor in Amsterdam

In 2016 opende Segway nog een kantoor in Amsterdam om de verkopen van het toestel een stimulans te geven. Vanuit de hoofdstad moesten de elektrische steps bovendien worden verkocht aan consumenten en bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Later dat jaar werden er twee kleine modellen op de markt gebracht.

Ondanks alle pogingen zijn er in bijna twintig jaar tijd slechts 140.000 exemplaren verkocht, met name aan Amerikaanse politiekorpsen. Daarmee komt deze zomer een einde aan de productie van de gemotoriseerde tweewielerstep, en wel op 15 juli. ,,De Segway PT werd gezien als een efficiënt vervoermiddel, maar had in zijn twee decennia lange bestaan ook te kampen met spot en tragische ongevallen”, laat Segway-voorzitter Judy Cai in een verklaring weten.

Ongelukken

Het meest bekende voorbeeld is het ongeluk van miljonair Jimi Heselden, de toenmalige eigenaar van het bedrijf. Heselden stortte in een rivier in het Verenigd Koninkrijk toen hij met zijn Segway rondreed op zijn domein in West Yorkshire, tien maanden nadat hij de onderneming kocht in 2009. Het onderzoek naar zijn dood bracht aan het licht dat hij omkwam omdat hij uit beleefdheid opzij wilde gaan voor een wandelaar met hond.

Ook andere ongelukken met bekende personen haalden de krant. Zo werd toenmalig Amerikaans president George W. Bush in 2003 gefotografeerd toen hij van een Segway viel. En vijf jaar geleden kon iedereen zien hoe sprinter Usain Bolt omver gereden werd door een cameraman die de controle verloor over de Segway. Eerder dit jaar reed een journalist in Las Vegas met het toestel snoeihard tegen een muur. Dat gebeurde terwijl hij de Segway testte tijdens de Consumer Electronics Show (CES), wat weer flinke negatieve publiciteit opleverde.

Regels in Nederland

Wie overigens in Nederland een Segway wil besturen, moet ten minste 16 jaar oud zijn. Een helm dragen is niet verplicht en een rijbewijs of bromfietscertificaat is niet nodig. Segways moeten wel beschikken over reflectoren, verzekerd zijn en voorzien zijn van een kenteken.