Musk zegt sorry tegen ontslagen medewerker die hij publiek belachelijk maakte: ‘Hij overweegt te blijven’

Elon Musk heeft excuses aangeboden aan een gehandicapte medewerker van Twitter die werd ontslagen nadat hij direct aan de topman had gevraagd of hij nog een baan had. Musk had onder meer gespot met de handicap van de man en zegt nu verkeerd ingelicht te zijn.

,,Ik heb zojuist een videogesprek met Halli gehad om uit te zoeken wat de werkelijkheid is versus wat mij is verteld. Het is een lang verhaal. Je kunt beter met iemand spreken dan communiceren per tweet", schrijft de topman op Twitter. ,,Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan Halli voor het verkeerd inschatten van zijn situatie. Dat was gebaseerd op dingen die mij waren gezegd, maar niet waar zijn, of in enkele gevallen wel waar, maar niet betekenisvol. Hij overweegt om bij Twitter te blijven", voegt Musk toe.

De boodschap van Musk kwam nadat de 45-jarige Haraldur Thorleifsson, roepnaam Halli, zich rechtstreeks tot topman Elon Musk had gericht met de vraag of hij nog in dienst was, gezien hij geen toegang meer kreeg tot zijn werkcomputer en niemand van HR hem een antwoord kon geven. Wat volgde, was een gesprek tussen Musk en de man op Twitter. Niet veel later kreeg de IJslander per mail de mededeling dat hij was ontslagen.

,,Negen dagen geleden had ik geen toegang meer tot mijn werkcomputer, samen met ongeveer nog tweehonderd andere Twitter-medewerkers”, zo startte Thorleifsson zijn tweet. ,,Het hoofd van HR kan geen antwoord geven of ik nog in dienst ben. Jij hebt mijn mails nog niet beantwoord. Als genoeg mensen dit retweeten, zal je hier misschien wel reageren.”

Musk antwoordde een dag later op het bericht van Thorleiffson. ,,Wat voor werk heb je gedaan”, vroeg Musk, waarna nog enkele vragen volgden. Thorleiffson was actief als senior director productontwerp, nadat hij enkele jaren geleden voor een flink bedrag zijn bedrijf Ueno aan Twitter verkocht. Uiteindelijk stuurde Musk hem twee lachende emoji’s.

De topman van CEO spotte met Thorleiffson. ,,De realiteit is dat deze man (die onafhankelijk rijk is) geen echt werk deed, als excuus beweerde dat hij een handicap had waardoor hij niet kon typen, maar tegelijkertijd losgaat op Twitter. Ik kan niet zeggen dat ik daar veel respect voor heb.”

Na het gesprek op Twitter kreeg de IJslander een mail van HR met de boodschap dat hij niet meer in dienst is. ,,Wat een vreemde en buitengewoon stressvolle ervaring”, zo vertelde Thorleifsson nadien aan BBC. ,,Bedrijven mogen mensen ontslaan, dat is hun recht. Maar meestal brengen ze de mensen daarvan wél op de hoogte. Bij Twitter is dat blijkbaar optioneel.”

Uiteindelijk krabbelde Musk dus terug en wordt gekeken of Thorleifsson zijn baan kan behouden.

