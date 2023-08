Musk wil einde aan blokkeren van accounts op X, maar regels appstores verbieden dat

FIFA-ster Manuel (18) sleept titel én 300.000 dollar binnen: ‘Mensen noemen mij cheater’

Manuel Bachoore (18) mag zich de beste FIFA-speler op aarde noemen. In de beslissende strafschoppenserie ter waarde van 300.000 dollar bleef hij ijzig kalm. Het levert Manuel uit Wijhe naast geld en roem ook haat op. Want over de Playstation-penaltyreeks is veel te doen.