Musk: Apple wilde niet in gesprek over Tesla-overname

Musk schreef in zijn bericht dat hij contact opnam met Apple tijdens de ‘donkerste dagen’ in de ontwikkeling van de elektrische auto Tesla Model 3. In 2017 verslond het bedrijf geld toen het de productie van het Model 3 wilde ophogen. De excentrieke Tesla-baas zei tegen arbeiders in zijn fabriek in Fremont (Californië) toen dat het bedrijf door een ‘productiehel’ van zes maanden of langer heen zou gaan. Enkele weken daarna postte Musk op Twitter dat hij op het dak van de fabriek sliep zodat hij altijd in de buurt zou zijn om problemen op te lossen.