Minder iPhones en Samsung Galaxy's in 2023: ‘Markt smartphones krimpt door inflatie’

Twitter aange­klaagd in VS om mogelijk lek: data van 200 miljoen gebruikers gestolen

Twitter is aangeklaagd wegens een hack waarbij de gegevens van meer dan 200 miljoen gebruikers zijn buitgemaakt. Volgens de man die de klacht vrijdag indiende bij de rechtbank in San Francisco, konden de hackers doordringen in de systemen van Twitter door een programmeerfout in de software die applicaties gebruiken om met elkaar te communiceren.

14 januari