Miljoenen tonnen afval van oude telefoons worden niet gerecycled

Zeven miljard smartphones en ontelbaar andere hoeveelheden elektrische componenten werden in de afgelopen tien jaar geproduceerd. Logisch, we worden immers constant technologisch geavanceerder, maar er zit ook een keerzijde aan. Zo’n 44 miljoen ton e-waste, elektronisch afval, belandt jaarlijks op de vuilnisbelt. Dat is 4500 keer de Eiffeltoren. Maar recyclen? Dat doen we massaal niet.

Zonde, want smartphones en andere componenten bevatten veel waardevolle grondstoffen. Dat goud, zilver en koper belandt nu op de schroothoop, terwijl het makkelijk hergebruikt kan worden. Die ongebruikte grondstoffen waren in 2016 bijna 55 miljard dollar waard. Een tweede leven voor een smartphone heeft ook voordelen voor het milieu.

E-waste is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Maar we zijn er nog niet veel mee bezig, zo blijkt uit onderzoek van T-Mobile en Closing the Loop. Deze organisatie zet zich in voor de verduurzaming van de smartphoneconsumptie. Zo wil zij dat voor elke smartphone die verkocht wordt, een ander weer ontmanteld wordt en zo van de vuilnisbelt blijft.

Zeker driekwart van de Nederlanders weet niet wat e-waste is, laat staat hoe het gerecycled moet worden. Dat is een schril contrast met het feit dat bijna alle Nederlanders aangeven wel bezig te zijn met duurzaamheid. Dat doet men door bijvoorbeeld spaarlampen te gebruiken, korter te douchen en spullen te repareren in plaats van weg te gooien.

Maar we blijven apparaten weggooien. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de Nederlanders graag een tweede leven wil geven aan hun oude smartphone, maar dat 64 procent niet weet hoe. Slechts 14 procent recyclet het apparaat.

Grondstoffen

,,Door het weggooien van oude smartphones komt nu nog een groot deel op de afvalhoop terecht en worden deze grondstoffen niet hergebruikt. Ruim de helft van de Nederlanders is zich er niet van bewust dat er goud of zilver in zijn of haar smartphone zit", zegt Joost de Kluijver van Closing the Loop.

Wat doen we dan met die oude telefoons? Zeker zeven op de tien Nederlanders heeft een oude smartphone in de kast liggen. De helft van hen geeft aan het toestel te bewaren als reserve. De rest geeft het apparaat weg of verkoopt het door. Volgens De Kluijver is het belangrijk dat mensen weten waar zij oude telefoons kunnen inleveren. ,,Dat kan bijvoorbeeld bij inzamelpunten van WeCycle, maar ook in bijna alle elektronicawinkels in Nederland. Sterker nog, daar betaal je voor zodra je je telefoon aanschaft.” Datzelfde geldt overigens ook voor witgoed, tv’s en andere elektronica. Webshops zijn bijvoorbeeld ook verplicht het oude apparaat mee te nemen, mocht de consument dat willen.

Oplossing

De providers beginnen ook het probleem in te zien en zijn op zoek naar oplossingen. Zo kondigde T-Mobile aan een ‘Recycledeal’ op te zetten. Men betaalt dan minder per maand, om aan het einde van het contract de telefoon weer in te leveren. De telefoon krijgt vervolgens een tweede leven in bijvoorbeeld Oost-Europa of Afrika.