Microsoft laat beleid rond mogelijke seksuele intimidatie Bill Gates onderzoeken

Nadat Bill Gates had aangekondigd dat hij en zijn vrouw, Melinda French Gates, gingen scheiden, doken er berichten op over mogelijk ongepast gedrag tegenover Microsoft-medewerkers door de voormalige directeur. Het bedrijf erkende dat het in 2019, toen Gates in de raad van bestuur van Microsoft zat, een klacht heeft ontvangen en dat hij in 2000 heeft geprobeerd een relatie te beginnen met een werknemer. Het bestuur van Microsoft heeft dit onderzocht, maar dat onderzoek is niet afgerond, omdat Gates in 2020 terugtrad als bestuurder. Hij is wel nog adviseur van het bedrijf.