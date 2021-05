Microsoft: Hackers achter grote cyberaanval op Amerikaanse overheid vallen opnieuw aan

Wereldwijd ophef over Whats­app-re­gels die dit weekend ingaan: ‘Wij merken er niks van’

14 mei Op 15 mei is het zover: dan gelden de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp, die je vroeg of laat moet accepteren om WhatsApp te mogen blijven gebruiken. Wat staat er in die voorwaarden en hoeveel gaan we er echt van merken? Dat legt ict-jurist Arnoud Engelfriet ons uit.