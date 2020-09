Microsoft bevestigt: budget-gameconsole Xbox Series S kost 299 dollar

Microsoft zou op 10 november een evenement houden waarbij het bedrijf de beide Xbox Series-consoles inclusief prijs zou presenteren. Microsoft toont de Xbox Series X al sinds eind vorig jaar, maar liet nog niets los over de prijs en er was ook nog niets officieel bekend over de Series S. Wel waren er verschillende aanwijzingen over het bestaan van de goedkopere console. Dat is nu bevestigd door Microsoft zelf.

Het is de kleinste Xbox ooit, zegt de techgigant. Het is een witte, dunne console met een zwart rond rooster in het midden en een rooster aan de bovenzijde. Een schijflade voor optische discs is niet zichtbaar op de afbeeldingen. De console heeft een ander ontwerp dan de Xbox Series X, die de vorm van een toren heeft. Het design ligt meer in lijn met dat van de Xbox One.