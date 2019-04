Microsoft als derde bedrijf (eventjes) meer waard dan 1 biljoen dollar

Momenteel is geen enkel bedrijf meer waard dan 1 biljoen dollar. Ook de twee eerdere bedrijven die de mijlpaal wisten te bereiken, zijn weer gezakt. Apple was vorig jaar in augustus het eerste bedrijf ooit dat zichzelf een trillion dollar company mocht noemen. De iPhonemaker is inmiddels na een flinke dip 975 miljard dollar waard. Amazon bereikte een maand na Apple de grens van een biljoen dollar. De webwinkel- en internetgigant is momenteel ongeveer 941 miljard waard.



Microsoft was al enige tijd het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De laatste stap richting het biljoen was te danken aan de sterke kwartaalresultaten waar het gisteravond mee naar buiten kwam. Het bedrijf dat groot werd met besturingssysteem Windows harkt tegenwoordig veel geld binnen met clouddiensten.