Meta moet gedwongen Giphy verkopen: dreigde er een monopolie van Facebook?

Toen Meta in mei 2022 gifjeswebsite Giphy overnam, was dat niet per se heel schokkend. Inmiddels staat de overname wel in de schijnwerpers: de Britse mededingingsautoriteit heeft besloten dat de deal teruggedraaid moet worden.

Vergeleken met andere grote aankopen van Meta, het moederbedrijf van Facebook, steekt het bedrag van naar verluidt 400 miljoen dollar voor Giphy schril af. Instagram kostte Meta bijvoorbeeld 1 miljard dollar, en het bedrijf legde 19 miljard dollar neer voor WhatsApp.

Britten zijn bang voor een monopolie

De Britse mededingingsautoriteit CMA wil waken voor een monopoliepositie, die Meta zou kunnen verwerven door Giphy over te nemen. De website is verreweg de grootste speler als het gaat om gifjes, korte video’s zonder geluid die oneindig achter elkaar worden afgespeeld en makkelijk te delen zijn. Vaak is het een fragment uit een serie of film die als ‘meme’ wordt ingezet, maar elk videootje kan een gifje zijn.

Als internetters een gifje nodig hebben, dan komen ze al gauw bij Giphy terecht. Juist daarom steekt de CMA nu een stokje voor de overname. De autoriteit vreest dat Meta de toegang tot de plaatjes zal beperken voor concurrenten als TikTok en Twitter. Dat kan door daadwerkelijk de koppeling met die sites te verbreken, of door meer data van die concurrenten op te vragen in ruil voor het gebruik van de website. Zonder de gifjesbibliotheek van Giphy zouden die diensten minder aantrekkelijk worden dan de apps van Meta en dus minder concurrerend, aldus de Britse autoriteit.

Zorgen op de advertentiemarkt

Ook op de advertentiemarkt voorzag de CMA problemen door de aankoop. Voordat Meta het bedrijf overnam, was Giphy bezig met een eigen advertentieaanbod en plannen om dat verder uit te breiden. Inmiddels is dat stopgezet, waardoor er ook op de advertentiemarkt dus een concurrent minder is voor Meta.

De autoriteit had al eerder zorgen geuit over de aankoop, maar Meta ging daar nog tegen in beroep. Inmiddels is het besluit definitief en heeft Meta toegezegd om mee te werken aan een verkoop van Giphy.

Nog maar weinig alternatieven

Mensen die liever geen gebruik willen maken van Meta’s diensten, hadden door de overname nog maar weinig alternatieven gehad voor gifjes. De bekendste concurrent is Tenor, dat opvallend genoeg in 2018 door Google werd gekocht. Het bedrijf was toen echter nog klein en had geen advertentieplannen, waardoor de overname waarschijnlijk voor minder opschudding zorgde.

Snap, het bedrijf achter socialmedia-app Snapchat, nam eerder Gfycat over, ook een kleinere concurrent op de gifjesmarkt. Dit bedrijf werd opgericht door een klein team, maar heeft inmiddels wel apps voor iOS en Android en is geïntegreerd in applicaties als Outlook en Slack en de website Reddit.

Toekomstplannen

Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat het plan van Meta met Giphy precies was. De gifjesbibliotheek zou in ieder geval volkomen geïntegreerd worden in Instagram en andere apps van het bedrijf. Gebruikers zouden dan direct vanuit Instagram gifjes op hun tijdlijn kunnen delen. Al voor de aankoopplannen werd de bibliotheek van Giphy gebruikt in WhatsApp. Meta heeft nooit aangegeven of en hoe andere bedrijven de gifjes nog mochten gebruiken.

Het is de vraag of Giphy überhaupt nog een grote rol speelde in Meta’s toekomstplannen. Sinds de aankoopplannen veranderde het bedrijf in 2021 zijn naam van Facebook naar Meta, om nadruk te leggen op zijn plannen voor een ‘metaverse’. Dit zou een grote, verbonden online wereld moeten worden waarin mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. In hoeverre gifjes in die plannen voorkomen, is niet bekend.

Een ander belangrijk aspect is de impact van deze beslissing voor de toekomst van grote tech-bedrijven. Het is opvallend dat een Europese mededingingsautoriteit nu een stokje steekt voor overnameplannen van een Amerikaanse tech-reus. Mogelijk zal dat afschrikwekkend werken, ook voor andere bedrijven. Hetzelfde CMA onderzoekt op dit moment bijvoorbeeld de overname van game-uitgever Activision Blizzard, maker van het populaire schietspel Call of Duty, door Microsoft, het bedrijf achter de Xbox-consoles. Maar het is niet gezegd dat grote overnames nu ineens massaal worden afgeschoten: Amazon mocht gewoon filmstudio MGM overnemen en dit jaar werden ook de plannen van Meta goedgekeurd om Kustomer te kopen voor 1 miljard dollar, een bedrijf dat geavanceerde klantservicesystemen voor bedrijven maakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: