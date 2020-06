Met 'Lego Super Mario' bouwen kids hun eigen Mario-levels met echte blokjes

In een lichtjes absurde samenwerking tussen speelgoedgigant Lego en videogamebedrijf Nintendo komen er binnenkort Lego Super Mario-speeldozen uit, waarmee jonge spelers (vanaf 6 jaar) hun eigen fysieke Mario-levels kunnen bouwen. We deden een exclusieve test.

Lego Super Mario, een nieuwe reeks speeldozen die de Deense speelgoedgigant deze zomer wil lanceren samen met gamebedrijf Nintendo, is gebaseerd op het leveldesign van de Super Mario-videogames die inmiddels al zo’n 35 jaar op gameconsoles worden gespeeld.

In die games springt de loodgieter rond in levels die evengoed door de designers gemaakt zijn met digitale ‘bouwstenen’: alles wat je op het scherm ziet, bestaat uit kant-en-klaar gemaakte elementen (zoals de piranhaplanten, de blokjes met een power-up, enzovoort), die op zo’n manier worden geschikt dat ze de speler een parcours vol uitdagende obstakels bieden. Datzelfde principe trekken Lego en Nintendo nu door naar fysiek speelgoed.

Volledig scherm Bouwen is belangrijker dan spelen in 'Lego Super Mario'. © Lego

Bouwen > spelen

Niet spelen, maar bouwen is de kern van Lego Super Mario. Je bouwt je levels door middel van een app op je smartphone of tablet, die via bluetooth een verbinding maakt met de plastic Mario-figuur waar het hele concept om draait. In die app zitten onder meer driedimensionale versies van de gewoonlijke bouwinstructies die normaal in papieren vorm in een Lego-doos zitten.

Je kunt de levels die je bouwt vervolgens ook ‘spelen’, door met een plastic Super Mario over de verschillende elementen te lopen. Dat loopje wordt geregistreerd door een camerachip onderaan Mario, die verschillende kleuren kan herkennen die ook terugkomen in de Super Mario-games: hij herkent Legoblokjes in de kleuren groen (gras), blauw (water), rood (lava) en geel (woestijnzand). Maar vijanden, obstakels of power-ups zijn voorzien van een blokje met een vijfkleurige streepjescode, zodat het Mario-figuurtje die ook als dusdanig herkent.

,,Het feit dat Mario kleuren van Legoblokken herkent, betekent ook dat je gewoon je eigen blokjes kunt toevoegen aan de sets”, zegt Jonathan Bennink, design manager bij Lego. ,,Die camerachip is waar het hele concept technologisch om draait. Aanvankelijk hebben we geprobeerd om van Super Mario gewoon een normale Lego-minifiguur met ingebouwde camera te maken, maar daar kregen we de technologie niet klein genoeg voor.”

Volledig scherm Bovenop de figuren staat een streepjescode, die de Mario-figuur herkent door middel van zijn sensor in de voeten. © Lego

Timer

Minstens even belangrijk zijn de minischermpjes die in de Super Mario zitten. Er zijn er twee voor de ogen, waarmee het poppetje emoties kan tonen, en op zijn buik is een schermpje dat de punten telt en een timer laat afgaan. Die timer is belangrijk omdat de punten die je krijgt niet eindeloos kunnen worden verdiend. De basisset bestaat uit de Super Mario-figuur en een paar kernelementen, maar er komen tientallen uitbreidingsdozen op de markt: onder meer met fan-favorieten als een Piranha Plant en paddenstoelmannetje Toad.

,,De punten zijn vooral een bekroning voor de complexiteit van je level”, zegt Bennink. ,,Door op een verstandige manier vijanden, obstakels en power-ups op elkaar te doen volgen, ga je de punten die je level opbrengt vermenigvuldigen. Met die timer voorkomen we dat iemand die meer uitbreidingssets heeft gekocht, ook meer punten kan verdienen: ik kan met de basisdoos meer punten halen dan jij met drie van de uitbreidingen samen. Je tijd is per definitie beperkt, je kunt nooit alles wat je hebt in je level steken. Het gaat om de keuzes die je maakt.”