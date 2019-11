Met deze tips scoor je de allerbeste deal deze Black Friday

Of je het er nou mee eens bent of niet, Black Friday is nu écht een ding in Nederland. Het vanuit de Verenigde Staten overgewaaide feestje staat garant voor stuntende webshops die zoveel mogelijk willen verkopen. Met deze tips weet je zeker dat je een goede deal te pakken hebt.

1. De eerste aanbiedingen

Officieel gaat Black Friday op 29 november van start, maar om zoveel mogelijk omzet te maken starten de eerste webshops maandag al met aanbiedingen. Het moment dus om als eerste de aanbiedingen te ontdekken.

2. Bedenk wat je wil kopen

Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Wat wil je in huis halen? Als je gericht op zoek gaat naar een product, is je kans van slagen veel groter. Wij zullen de laatste zijn die mensen aanraden om impulsaankopen te doen.

3. Gebruik de prijsvergelijker/Pricewatch

Met de Prijsvergelijker en Pricewatch van onze zustersites Tweakers en Hardware Info kun je handmatig instellen welke producten je in huis wil halen. Je krijgt dan automatisch een e-mail als jouw product in de aanbieding is. Hoe groot die aanbieding is kun je zelf instellen. En goed nieuws: dat kan sinds kort ook zonder account!

4. Check de aanbiedingen met onze slimme tool!

Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5% lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden. Deze hele week kun je op AD Tech terecht voor de beste aanbiedingen.

5. Beperkte voorraad

Bedrijven maken natuurlijk gebruik van marketingtechnieken om je sneller te doen kopen. Zo wordt op webshops vaak vermeld dat er nog amper één stuk van een product op voorraad is. Wees je ervan bewust dat het hier vaak om een trucje gaat.

6. Retourvoorwaarden

Hou rekening met de retourvoorwaarden. Op dagen als Black Friday passen webshops deze soms aan. Wettelijk gezien heb je altijd veertien dagen bedenktijd.

7. Deals met fabrikant

Veel Black Friday-aanbiedingen zijn een samenwerking tussen fabrikant en shop. In zo’n geval verkoopt de fabrikant een (beperkt) aantal exemplaren van een specifiek product voor een lagere prijs aan een shop, waarna die shop het product op zijn beurt voor een lagere prijs aan jou als consument kan aanbieden. Is het aantal producten dat de shop voor de verlaagde prijs kon inkopen op, dan zal de shop genoodzaakt zijn de aanbieding te staken en de prijs terug te zetten naar het originele niveau. Beperkte voorraden zijn dus vaak een marketingtrucje, maar kunnen ook een kern van waarheid hebben.

