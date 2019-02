Met deze goedkope smartphone steel je de show, maar wel voor een prijs

ReviewHuawei is inmiddels niet meer uit de smartphonemarkt weg te denken en zodoende heeft de Chinese telecomgigant op praktisch elk prijspunt wel een toestel. Voor de sweet spot tussen budget en middenklasse is er de nagelnieuwe Huawei P Smart 2019. Hardware.Info bekeek het toestel en had dit erover te zeggen.

Ook in 2019 is de smartphonemarkt een druk bezocht speelveld waar de nodige fabrikanten strijden om marktaandeel. Die hevige concurrentie is in bepaalde opzichten zeker geen nadeel voor de consument, bijvoorbeeld omdat het aanbod met meer aanbieders natuurlijk groter is. Dat geldt eigenlijk voor alle segmenten van laag tot hoog, maar zeker ook voor het deel waarin toestellen van om en nabij de 250 euro zich bevinden. Dit stuk van de markt biedt anno 2019 hele interessante toestellen die niet meer noodzakelijkerwijs gebonden zijn aan echte budget specs als slechtere wifi, beperkte geheugenconfiguraties, achterhaalde aansluitingen of camera’s die nauwelijks bruikbare beelden opleveren, maar niet de hoofdprijs hoeven te kosten.

Dat is namelijk een voor consumenten prettig gevolg van de hevige concurrentie: met meer kapers op kust moeten prijzen de middenweg tussen concurrerend en winstgevend zien te vinden. Zodoende valt er rond de 250 euro behoorlijk wat te kiezen, waaronder de Huawei P Smart 2019 die we hier bespreken. Dit toestel is voor een gemiddelde prijs van 249 euro te vinden - met een beetje zoeken ook voor twee tientjes minder - en komt in een Midnight Black uitvoering en een Aurora Blue versie die wij in handen kregen. Of dit glimmende toestel zich van de concurrentie kan onderscheiden lees je in deze review.

Conclusie

De Huawei P Smart 2019 laat vooral zijn tanden zien in de prestaties van het systeem en wat betreft de afstelling van het display. De accu-prestaties zijn weliswaar prima te noemen, maar er zijn andere toestellen die het nog beter doen en de combinatie van 3GB/64GB geheugen is niet gebruikelijk, maar in principe genoeg voor een prettige gebruikerservaring. De verbeterde wifi-standaard weten we eveneens te waarderen. Daar staat tegenover dat de camera niet meer dan bruikbare plaatjes weet vast te leggen, de resultaten van de grafische benchmarks tegenvallen en de micro-usb aansluiting zijn beste tijd wel gehad heeft.