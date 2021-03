Met deze crypto-technologie wordt een tweet voor miljoenen verkocht

Twitter-CEO Jack Dorsey heeft zijn eerste tweet uit 2006 te koop gezet. Wie de veiling wint, mag zich de eigenaar van het bericht noemen. Er wordt flink geboden: het hoogste bod bedraagt nu al 2,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 2 miljoen euro. Dorsey veilt zijn tweet als een ‘non-fungible token’, oftewel een NFT. Deze technologie legt het eigendom van een digitaal object vast, zodat het aan iemand kan worden verkocht of overgedragen.

De Twitter-topman is niet de enige: onlangs werd een korte video van kunstenaar Mike ‘Beeple’ Winkelmann als NFT verkocht voor ruim 5,5 miljoen euro, terwijl de maker van de tekenfilm Rick & Morty een verzameling schetsen voor circa 1,5 miljoen euro verkocht.

NFT’s bestaan al jaren. In 2017 werden ze gebruikt om virtuele poezenplaatjes te verhandelen, die liefkozend de ‘Crypto Kitties' werden genoemd. In de afgelopen weken is het gebruik van de technologie ineens fors toegenomen, omdat ook steeds meer grote artiesten aanhaken. Muzikant Grimes verkocht bijvoorbeeld een korte video voor tienduizenden dollars met de technologie.

Wat is een NFT?

Een ‘non-fungible’ is een klein stukje data waarin het eigendom van een digitaal object is geregistreerd. Dat kan een tweet of een video zijn, maar ook een afbeelding, artikel of iets compleet anders.

Dit bezit wordt vastgelegd in de blockchain, dezelfde technologie die wordt gebruikt voor cryptovaluta, zoals bitcoin. NFT’s komen op dit moment vooral terecht in de blockchain van Ethereum.

Dus een NFT is een soort bitcoin?

Ja en nee. De technologie erachter is hetzelfde, maar hetgeen dat in een NFT wordt vastgelegd is totaal anders dan bij een cryptovaluta. Een bitcoin is in waarde gelijk aan iedere andere bitcoin en kan daarom worden verhandeld voor de vastgelegde waarde, zoals ook bij euro's of dollars. Maar ieder object in een NFT is uniek.

De ene NFT kan een kunstwerk ter waarde van miljoenen euro’s bevatten, terwijl je de ander niet aan de straatstenen kwijtraakt. NFT’s zijn daarom het beste te vergelijken met voetbalplaatjes, waarbij de waarde ontzettend kan verschillen.

Maar wat krijg je nou als je een NFT koopt?

Je krijgt een digitaal object in je bezit. De NFT is een soort certificaat van eigendom, waarin de originele maker belooft dat jij hem mag hebben.

Dit heeft overigens niks te maken met het auteursrecht, dat wel in handen blijft van de kunstenaar. En omdat het object digitaal is, zijn anderen online vaak nog wel in staat om er een kopie van te maken. De tweet van Dorsey kan bijvoorbeeld ook na de veiling door iedereen bekeken worden.

Het is alsof je een schilderij koopt: wie bij een veiling de Mona Lisa koopt, mag zich daar de huidige eigenaar van noemen en hem aan de muur hangen. Maar tegelijkertijd blijft Leonardo da Vinci de originele schilder en kunnen anderen nog steeds het werk terugkijken via eerder gemaakte foto's of video’s.

Wie heeft er dan iets aan?

Omdat kunstenaars steeds vaker hun werk digitaal maken, was er minder vaak een fysiek object om te verkopen of veilen. NFT’s moeten ervoor zorgen dat ook eigendom van digitale kunst verkocht kan worden, en de artiest er zo nog wat extra geld aan verdient.

Verzamelaars hopen tegelijkertijd dat de NFT de nieuwe standaard wordt, waarmee digitaal wordt vastgelegd wat precies in hun bezit is. NFT’s zouden een goede manier zijn om het eigendom van digitale objecten nog eens extra goed vast te leggen.

Ondertussen gaat het goed met de koers van bitcoin nu zelfs Elon Musk is ingestapt.

