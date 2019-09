Met deze bluetooth-oortjes heb je nooit meer last van draden

Sony WF-1000XM3 (€ 249)

Sony is de afgelopen jaren erg goed bezig wat audioproducten betreft. Het merk zet dat elan verder met deze set draadloze oordopjes die loepzuivere audio in je oren blazen: diepe, maar niet overheersende bassen, en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Bovendien zijn ze ‘noise canceling’: een speciaal daarvoor ingebouwde chip wist geluiden uit je omgeving, zodat je alleen maar muziek hoort. Audiofreaks kunnen de bijbehorende app gebruiken om het geluid volledig naar eigen wens bij te stellen. Ook wie lange pendelritten voor de boeg heeft kan met een gerust hart vertrekken: de batterij in de oortjes zelf houdt het zes uur uit op een lading, degene die in de luxueuze bewaardoos zit doet daar nog eens achttien uur bij.

Sennheiser Momentum True Wireless (€ 249)

Ook de Duitse audiogigant Sennheiser kwam eerder dit jaar met zijn eigen volledig draadloze in-ear-koptelefoons op de markt. Ze horen bij het prijzigere soort, maar voor dat geld krijg je wel doppen die een bepaalde luxe uitstralen. De bewaardoos is met grijze stof bekleed en komt zeer robuust over. De doppen zelf zijn behoorlijk groot en erg glad, maar mooi afgewerkt. De bediening vindt, net als bij de zonet genoemde Sony-set, plaats via touch. Wanneer je een van beide buds uit je oor haalt pauzeert de muziek automatisch. De rubberen dopjes – meegeleverd in de drie standaardformaten – zijn top qua comfort, maar bij gebrek aan vinnen wat betreft vasthoudendheid kwetsbaar. De Sennheiser Smart Control app (iOS & Android) is ook behoorlijk simplistisch. De batterij gaat een beloofde 4 uur mee.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 (€ 150)

Deze oortjes van het Deense Bang & Olufsen waren prijzig toen ze op de markt kwamen, maar hebben sindsdien een fikse duik gemaakt in de winkelprijs. Ze zijn bijna geheel in het zwart uitgevoerd met aan de voorkant enkel een cirkelvormig touchpad met het B&O-logo, omgeven door een zilverkleurige rand. De bediening gaat volledig via die touchpads. B&O maakt daar slim gebruik van, door diverse functies specifiek aan een van de twee dopjes te koppelen. Zo brengt twee keer tikken op links je terug naar het vorige nummer, terwijl twee keer op rechts het volgende nummer in de playlist laat horen. Volgens Bang & Olufsen heeft de Beoplay E8 een accuduur van ongeveer 4 uur. De oplaadcase kan vervolgens nog twee keer de accu’s aanvullen.

Apple AirPods (€ 142)

Een van de pioniers in volledig draadloze oortjes was Apple. Met de nieuwe AirPods van het merk koop je lekker klinkende oordoppen die bij veel mensen comfortabel zitten, maar niet bij iedereen. Passen ze jou goed, dan klinken ze ook prima en zitten ze ook verrassend stevig. Dat was zo bij de oude, en bij de nieuwe is het niet anders. Ja, er zijn concurrerende modellen die zich beter houden in rumoerige omgevingen en die een betere batterijduur hebben. Toch zijn we nog steeds fan van de AirPods, ook van deze nieuwe editie. De combinatie van geluid, comfort en gebruiksgemak is nog steeds onovertroffen.

Samsung Galaxy Buds (€ 123)

