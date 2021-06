Met deze beamers kun je het EK op een gigascherm kijken

Na de poulewedstrijden van het EK zijn we een flinke stap dichterbij het mogelijke kampioenschap. En wat wil je dan? Met vrienden op een zo groot mogelijk scherm kijken natuurlijk. We zetten hiervoor de beste beamers op een rij.

‘Groot’ is een relatief begrip. Waar we immers bij televisies 65 of 75 inch groot vinden, kun je met een projector gemakkelijk een beeld projectoren met tweemaal die diagonaal. Wil je groot kunnen projecteren, dan heb je, zeker als je overdag met beperkte verduistering wilt kijken, wel een beamer met een hoge lichtopbrengst nodig.

Daarom kijken we in deze test naar drie beamers van rond de 700 euro, met een lichtintensiteit van minstens 3400 lumen. We schijnen ons licht op drie populaire full-hd-opties: de Epson EH-TW750, Acer P5530 en Optoma HD29e.

Epson EH-TW750

Volledig scherm EH-TW750. © Epson

Epson is een grootmacht op projectiegebied. Voor deze test bekijken wij de EH-TW750, een full-hd projector met een opgegeven helderheid van 3400 Lumen en een winkelprijs vanaf 650 euro, waarmee het de goedkoopste projector in de test is.

Wil je zo kloppend mogelijk beeld, dan is de Cinema modus de beste keuze. Let wel op dat er dan een zuinige eco-modus wordt ingeschakeld die de helderheid vermindert, die je kunt uitschakelen om alsnog een beter beeld te krijgen.

Een ronduit zwak punt van de Epson EH-TW750 is het contrast. Epson claimt zelf een contrastwaarde van 16.000:1, maar de door ons gemeten waarde ligt daar héél ver vandaan. De TW750 scoort op dit punt ook het minst van alle projectoren in de test en in de licht verduisterde ruimte is al snel zichtbaar dat zwart bij deze projector niet écht zwart, maar donkergrijs is.

Acer P5530

Volledig scherm P5530. © Acer

Acer heeft een uitgebreid aanbod aan projectoren waaronder een aantal compacte full-hd modellen met hoge lichtopbrengst. De door ons geteste P5530 is daarvan de populairste en is te koop vanaf net iets meer dan 705 euro.

De projector belooft een helderheid van 4000 Lumen en heeft een zoomlens met een vergrotingsfactor van 1,3x. Lukt het niet de projector recht voor het beeld te zetten dan is het beeld alsnog centraal te krijgen met een speciale functie.

De Acer is de helderste projector uit de test. Daar moeten we wel kanttekeningen bij maken. Zo is het beeld in de helderste modus bijvoorbeeld véél te groen; grijstinten zijn feitelijk groentinten.

Het contrast van de Acer P5530 is relatief goed. Ook deze projector haalt de beloofde waarde niet, maar hij komt wel als beste uit de test.

Optoma HD29He

Volledig scherm HD29He. © Optoma

De derde projector die wij testen is afkomstig van Optoma, een merk dat in Nederland wat minder bekend is dan Epson en Acer, maar een van de grootste spelers is in de markt voor projectoren. De HD29He die wij testen is met 3,3 kilo de grootste en zwaarste uit de test, met een minimale winkelprijs van 720 euro.

De Optoma heeft een zoombereik van slechts 1,1x, wat betekent dat het beeld optisch maximaal 10% vergroot kan worden. Daar komt bij dat de projector 3,4 meter nodig heeft om te projecteren op een scherm van 100 inch groot. Ben je klein behuisd, dan is dit dus niet de ideale projector.

In de praktijk is deze beamer iets minder helder dan wat Acer hierboven heeft, maar helderder dan de Epson. Meten we behalve grijstinten ook kleurvlakken, dan zien we net als bij de projector van Acer dat kleuren er relatief donker vanaf komen in de bioscoopstand. Het contrast is overigens in orde.

