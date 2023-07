Met deze apps is het monteren van je vakantievideo een fluitje van een cent

Strenge EU-wetten laten onderne­mers verdrinken onder papierwerk: ‘We zijn aan het doorslaan’

Duizenden Nederlandse bedrijven en organisaties dreigen te verzuipen in het papierwerk als gevolg van strenge cybersecuritywetten vanuit de Europese Unie. Digitale veiligheid is heel belangrijk, maar het moet wel behapbaar blijven, stellen brancheorganisaties en ondernemers. ‘Het gaat in sommige gevallen veel geld kosten, terwijl security er niet beter van wordt.’