Met de accuduur van deze nieuwe telefoon kom je de dag wel door

En nee, dat is dus niet de Huawei Mate 20 Pro. Het nadeel van Huaweis strategie om Pro-versies van zijn smartphones uit te brengen, is dat er ook niet-Pro-versies bestaan. Zoals het weglaten van de naam Pro al doet vermoeden, gaat het om modellen met iets minder indrukwekkende specificaties. De aandacht voor de P20 viel vorig voorjaar helemaal in het niet bij die voor de P20 Pro.



Bij de Mate-serie is die verhouding anders. De Pro is ook nu weer populairder, maar in december en januari, ruim na het online gaan van de review van de Mate 20 Pro dus, klikten jullie 2,5 keer zo vaak op de Pro als op de Mate 20.

To Pro or not to Pro

Dat ligt zeker niet aan de Mate 20 Pro. Het is namelijk een van de indrukwekkendste smartphones van 2018, maar de Mate 20 mag er zeker ook zijn. Hij heeft niet dezelfde camera’s als de Mate 20 Pro, maar wel dezelfde soort camera-plaatsing. Hij heeft bovendien een grote accu en lange accuduur. Daarnaast heeft hij een aansluiting voor koptelefoons, iets wat de Pro niet heeft. Wie twijfelt tussen de Mate 20 en Mate 20 Pro, zal een lastige keuze hebben, want geen van beide is perfect.

Het is een welhaast filosofische vraag: wat betekent het woord ‘Pro’ in de naam van een product? Huawei heeft ervoor gekozen om de Mate 20 Pro te voorzien van nieuwe technieken, grotere camera’s en een oledscherm. Het is daarmee duidelijk de meer vooruitstrevende telefoon, maar wat ons betreft is voor velen de Mate 20 ‘niet-Pro’ de betere keuze.

Voor veel minder geld - 650 euro voor de niet-Pro tegen 925 euro voor de Pro - krijg je een telefoon met grotendeels dezelfde hardware, software en functies. De Mate 20 heeft bovendien wat dingen voor op zijn Pro-broer. Hij heeft een veel betere accuduur, een helderder scherm dat comfortabeler af te lezen is in direct zonlicht, een snellere manier van veilige ontgrendeling en een 3,5mm-jack.

De Mate 20 heeft drie nadelen ten opzichte van de Pro, en die zitten in één ontwerpelement achterop; de camera’s zijn alle drie minder dan die van de Pro en het verschil is vrij duidelijk, vooral als er minder licht is. In zijn prijsklasse moet de Mate 20 opboksen tegen onder meer de OnePlus 6T, Samsung Galaxy S9, LG G7 ThinQ en Huaweis eigen P20 Pro van vorig jaar. Dat is formidabele concurrentie, maar hij heeft genoeg in huis om veel kopers tevreden te stellen. Wie stevig let op accuduur, moet deze telefoon zeker op zijn shortlist hebben staan.

