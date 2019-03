Meldkamer ziet vanaf nu nauwkeurige locatie 112-beller met smartphone

Smartphones met Android 4.0 of latere versies van het besturingssysteem sturen vanaf maart automatisch locatiegegevens mee als ze het alarmnummer bellen. Volgens de politie is ‘snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling van groot belang om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren’. De centralist van de meldkamer zal voor het sturen van hulpdiensten alsnog de beller ter verificatie vragen waar die zich bevindt.

De techniek werkt op basis van het zogenaamde advanced mobile location. Die zorgt ervoor dat de locatievoorzieningen van een smartphone automatisch ingeschakeld worden bij het bellen naar een alarmnummer. Het toestel stuurt een sms naar de meldkamer met daarin de coördinaten van waar het toestel zich bevindt en de nauwkeurigheid van die gegevens, het telefoonnummer, het imei- en het imsi-nummer. Gebruikers kunnen de functie niet eenvoudig uitschakelen en uiteraard kan de functie geen onderscheid maken of een beller voor zichzelf belt of voor een ander die in nood is. Het is niet bekend hoe lang de politie de gegevens bewaart.