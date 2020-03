Meerderheid ouders minder streng over ‘uurtje extra’ schermtijd tijdens coronacrisis

Ouders thuis aan het werk, koters op de bank voor de televisie of met een tablet op schoot. Dat is het beeld in menig huishouden tijdens de coronacrisis; zij het voor vermaak of om huiswerk te maken. Het scherm lijkt soms de ideale babysitter en veel ouders zeggen dat ze in deze tijden wat minder streng zijn als het om de ‘schermtijd’ van hun spruiten gaat. Maar hoeveel tijd zitten de ukkies op dit moment eigenlijk voor een beeldscherm?

Uit een Iene Miene Media-flitsonderzoek van het Netwerk Mediawijsheid, dat ook jaarlijks onderzoek doet naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen, blijkt dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar per dag gemiddeld 2,5 uur naar een schermpje kijken. Voor het virus in ons land toesloeg, bedroeg de de gemiddelde schermtijd per dag nog 1 uur en 45 minuten. Vooral kinderen van 5 en 6 jaar oud kijken meer en doen dat zo'n 202 minuten per dag, bijna 3,5 uur. Niet puur voor de afleiding, maar mede door het huiswerk dat ze krijgen.



Naast het huiswerk is vooral het kijken naar filmpjes toegenomen. Keken de kids voor premier Ruttes ‘intelligente lockdown’ nog zo'n anderhalf uur naar bewegend beeld, nu is dat bijna twee uur per dag. Uit het flitsonderzoek komt naar voren dat de tijd die kinderen aan spelletjes besteden niet heel veel toenam. Dat steeg van amper een halfuur naar veertig minuten. Uit aanvullend onderzoek van het Landelijk Ouderpanel blijkt dat thuiszittende papa's en mama's het op prijs stellen als de kleintjes rustig naar hun schermpjes staren.

Noodgedwongen thuis

Zeven op de tien ouders werken nu noodgedwongen thuis en hebben door de sluiting van scholen en kinderopvang ook gelijk de zorg voor hun kinderen. Tel daarbij de aandacht en tijd op die aan het begeleiden van het huiswerk worden besteed en een uurtje extra schermtijd lijkt al snel een zegen. Veel ouders geven daarom aan ‘minder streng’ te zijn als het gaat om mediagebruik. 84 procent van de ondervraagde opvoeders gaf aan ‘blij te zijn’ dat ze digitale media kunnen inzetten om hun kroost kalm te houden.



Het Landelijk Ouderpanel, een initiatief van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs, meldt dat 70 procent van de ouders met kinderen vanaf 4 jaar het gebruik van schermpjes streng in de hand houdt. 30 procent zegt even streng te zijn als normaal. ,,Ik denk dat ik zelfs strenger ben. Het belang van een gezonde routine is nu groter dan ooit”, aldus een ondervraagde ouder. Een andere geeft aan: ,,Ik probeer streng te zijn, maar het is moeilijk. Normaal heb je hier in het weekend onenigheid over, nu elke dag, als je niet oppast.”

‘Anders red ik het niet’

Het onderzoekspanel merkt ook dat de combinatie van thuiswerken, het bezighouden van de kinderen en daarbij ook op het mediagebruik letten een ‘behoorlijke uitdaging’ vormt. ,,Ik moet fulltime werken en ben alleenstaande ouder. Ik heb twee kinderen in huis die ook nog huiswerk moeten maken. Het is een onmogelijk opgave”, zegt een van de ouders over het beperken van de schermtijd.



Aan het onderzoek deden 1115 ouders met kinderen vanaf 4 jaar mee, van wie 8 procent vaders en 92 procent moeders. De ouders zijn voornamelijk hoogopgeleid (93 procent) en hebben een Nederlandse achtergrond (91 procent). De meningen van de ouders worden meegenomen in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Het Landelijk Ouderpanel telt op dit moment 5161 ouders. Opvoedinformatie Nederland is onderdeel van het Nederlands Jeugdinstituut en wordt gefinancierd door de overheid.