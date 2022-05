Maakt deze telefoonapp dure en ingewikkelde recyclingsystemen overbodig?

Christopher Arida en Aya Hariri zijn geboren en getogen in Libanon, een land waar afval op straat belandt omdat het niet altijd wordt opgehaald. Om nog maar te zwijgen van eventueel scheiden en recyclen. Om dit probleem in eigen land aan te pakken, maar ook om het recyclen in de rest van de wereld naar een hoger niveau te tillen, bedachten ze Diwama (Digital Waste Management).



Daarvoor volgden ze in eerste instantie een acceleratorprogramma in Duitsland en zijn ze sinds dit jaar neergestreken in Delft bij YES!Delft. Een accelerator of incubator zoals YES!Delft is een plek waar start-ups kantoorruimte en kennis krijgen om snel mee te kunnen groeien.