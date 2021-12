Luxer, uitgebreider en gratis e-books: dit zijn de laatste trends op het gebied van e-readers

De e-reader is er inmiddels al een tijdje, maar de digitale boekenlezer is niet meer de simpele gadget van vroeger. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Bij de introductie van de e-reader werd er snel geroepen dat deze gadget het papieren boeken snel naar de vergetelheid zou dringen. Niets is echter minder waar: e-readers en e-books groeien nog steeds in populariteit, maar het merendeel van lezend Nederland doet dat nog steeds met een fysiek boek.

Volgens het Centraal Boekenhuis werden er in het tweede kwartaal van 2020 bijna 25% meer e-books verkocht dan in het tweede kwartaal van 2019. Opvallend is ook dat het aantal geleende e-books flink toenam. Volgens de Koninklijke Bibliotheek leenden jongeren in 2020 twee keer zo veel e-books als een jaar eerder. In 2019 leenden jongeren in de leeftijd tot achttien jaar 309.000 digitale boeken, vorig jaar waren dat er een slordige 662.000.

Amazon en Kobo razend populair

Er zijn ook steeds meer mensen die een e-reader bezitten. In 2020 was dat ongeveer 25% van alle Nederlanders. Daarin lopen we achter op bijvoorbeeld Amerika. In 2019 bezat 52% van alle volwassen Amerikanen al een e-reader, veelal een Amazon Kindle.

Daarnaast wordt het aanbod van e-readers steeds meer divers. Zo introduceerde Kobo dit jaar drie nieuwe modellen, maar bleven de Kindle-modellen van Amazon ook onverminderd populair. PocketBook en Tolino zijn eveens zeer aanwezig in de markt. Daarbij weten e-readers steeds beter haarscherpe letters en goed contrast te bieden, en is er in toenemende mate een ruime keuze in opslaggrootte beschikbaar.

E-readers gaan steeds meer op tablets lijken

Opvallend is dat sommige e-readers trekjes van moderne tablets en all-in-one tablets gaan vertonen door de gebruiker aantekeningen te laten maken met behulp van een digitale pen. Dit zie je bijvoorbeeld bij de Kobo Elipsa, die je kan omschrijven als een high-end e-reader met veel meer functionaliteiten dan een standaard tablet. Daar is het prijskaartje dan ook naar: 399 euro.

De reMarkable 2 is haast meer een tablet dan een e-reader, maar heeft wel hetzelfde papierachtige scherm van een boekenlezer. Deze gadget is gemaakt om niet alleen op te lezen, maar ook om bijvoorbeeld te notuleren. Vanaf 299 euro ook een prijzige gadget.

Luisterboeken en accessoires

De toename van luisterboeken is een feit. Op die trend heeft Storytel dit jaar slim ingespeeld door in Nederland een eigen Storytel Reader uit te brengen. Op deze gadget kun je voor een vast bedrag per maand boeken onbeperkt beluisteren en lezen, net naar gelang waar je zin in hebt. Kobo biedt ook een abonnement samen met Bol.com aan genaamd Kobo Plus.

Tenslotte nemen ook de accessoires van e-readers toe. Was het in de begindagen van de e-reader vooral grijs en zwart dat de klok sloeg, nu zijn er diverse hoesjes, covers en sleeves in allerhande kleuren en van verschillend materiaal. Ook hoesjes die je om kunt vouwen en als standaard kunt gebruiken zijn er in diverse vormen en smaakjes.

Meer gratis e-books

Het lijkt erop dat steeds meer aanbieders gratis e-books beschikbaar stellen. Diverse website verzamelen titels en links waarop e-books zonder betaling of voor heel weinig te downloaden zijn. Verwacht hier geen titels van het kaliber De Ontdekking van de Hemel of Joe Speedboot, maar er zit zeker genoeg leuks tussen.

Zo kun je hier het gratis aanbod van Bol.com bekijken, hier die van Kobo, hier die van Google eBookstore en hier die van Ereaders.nl

