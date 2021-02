Luuk (24) draait als eerste dj ter wereld in virtuele concertzaal van game

Google betaalt Franse mediabe­drij­ven 76 miljoen voor nieuws

13 februari Google heeft met een groep van 121 Franse mediabedrijven een deal bereikt om de komende drie jaar in totaal 76 miljoen euro te betalen om nieuws aan te bieden. Met de overeenkomst is een einde gekomen aan een jarenlange ruzie, maar er is veel kritiek op de deal.