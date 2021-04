LIVE | Volg hier het grote Apple-evenement

Laptops steeds moeilijker leverbaar: deze aanraders van minder dan 700 euro zijn er nog

8 april De zoektocht naar een goede laptop is nu buitengewoon lastig. Tekorten zorgen ervoor dat het aanbod veel kleiner is dan in voorgaande jaren, waardoor je soms meer moet betalen voor een aardige machine. Voor wie maximaal 700 euro wil besteden, hebben we alsnog een paar interessante opties gevonden.