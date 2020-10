Lisanne raakte 41.000 euro kwijt door oplichting via Whatsapp

Whatsappfraude is al een tijd in opkomst. Criminelen doen zich via de populaire app voor als een familielid of een naaste bekende met een financieel hulpverzoek en weten hen, door in te spelen op het vertrouwen van hun slachtoffers, veel geld af te troggelen. Het aantal meldingen van deze vorm van oplichting is dit jaar verviervoudigd, tot 10.000, aldus de Fraudehelpdesk.