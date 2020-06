Lek in RIVM-coronasite: gegevens gebruikers makkelijk in te zien

NOS deed het onderzoek in samenwerking met beveiligingsonderzoeker Tom Wolters. ,,Het was heel eenvoudig om data van andere mensen uit te lezen", aldus Wolters. Op de site kunnen Nederlanders doorgeven of ze de afgelopen week coronaklachten hebben gehad. In totaal doen nu zo’n 60.000 mensen mee.

Na melding door de NOS heeft het RIVM de vragenlijsten vanochtend uit de lucht gehaald. ,,We zijn het probleem nu aan het oplossen. Het gaat om een lek in externe software", laat een woordvoerder weten. Het lek is of wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus de woordvoerder. Aanmelden voor de vragenlijsten kan nog wel, maar wanneer het invullen van de lijsten weer mogelijk is, is niet bekend.

Cijfer veranderen

Het lek bestond sinds het begin van de site Infectieradar, sinds 17 maart. Iedere deelnemer van de vragenlijst krijgt een uniek nummer van acht cijfers toebedeeld, dat te zien is in de adresbalk. Bij aanpassing van dat nummer kon het formulier van iemand anders worden ingezien. Onder meer e-mailadres, geboortejaar en postcodecijfers werden dan zichtbaar.

,,Maar we leegden de nieuw ingevulde formulieren wel elke dag”, zegt een RIVM-woordvoerder tegen de publieke omroep. Iemand die van begin af aan op de hoogte was van het lek zou dan wel elke dag opnieuw gegevens van anderen hebben kunnen inzien. In totaal zou het om tienduizenden vragenlijsten gaan. Met de zichtbare gegevens is de identiteit van deelnemers in veel gevallen te herleiden. Of daarvan misbruik is gemaakt, is nog niet bekend.

De afgelopen dagen is twee keer in de database gegluurd, een keer door de tipgever van de NOS en een keer door de deskundige die de omroep heeft ingeschakeld, aldus de RIVM-woordvoerder. Op termijn wil het RIVM dat er 100.000 mensen meedoen aan de Infectieradar.