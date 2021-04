Laptops steeds moeilijker leverbaar: deze aanraders van minder dan 700 euro zijn er nog

De zoektocht naar een goede laptop is nu buitengewoon lastig. Tekorten zorgen ervoor dat het aanbod veel kleiner is dan in voorgaande jaren, waardoor je soms meer moet betalen voor een aardige machine. Voor wie maximaal 700 euro wil besteden, hebben we alsnog een paar interessante opties gevonden.

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops. Toen we in een eerder artikel vorige week de beste opties van onder de 500 euro opzochten, bleek het aanbod schaars. Eigenlijk waren er maar twee echt goede opties, waarvan één op het punt staat van de markt te verdwijnen.

Ditmaal kijken we naar het aanbod tot maximaal 700 euro, dat iets meer ademruimte biedt. Toch is ook hier sprake van grote schaarste: een van de drie laptops die we op het oog hadden, lijkt alweer uit de winkels te zijn verdwenen. Hierdoor blijven alleen de Acer Swift 3 en Lenovo IdeaPad 3 over.

Acer Swift 3

Volledig scherm © Tweakers

We riepen de Acer Swift 3 laptop in februari ook in deze categorie uit tot Best Buy vanwege zijn goede balans tussen snelheid, bouwkwaliteit en draagbaarheid. Het is een 14 inch-laptop, dus een maatje kleiner dan het standaard 15 inch-formaat. De laptop is licht, want hij weegt slechts 1,21 kilogram. De behuizing is grotendeels van aluminium. Alleen de rand rondom het scherm is van plastic gemaakt.

Door de toepassing van metaal voelt hij toch stevig aan, hoewel je hem in het midden wat makkelijk kunt indrukken. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting en rechtsonder zit een vingerafdrukscanner. Je bent, kortom, voorzien van alles wat je op een laptop voor dit geld verwacht.

Bij de aansluitingen zie je dat ook; alles wat je op de laptop verwacht, zit erop. Dat betekent een gewone USB-aansluiting links, maar ook een USB-C-aansluiting die bovendien multifunctioneel is. Dat houdt in dat je er USB-apparaten op kunt aansluiten, maar ook een beeldscherm - en je kunt de aansluiting ook gebruiken om de laptop op te laden.

Op de HDMI-aansluiting kun je uiteraard ook een beeldscherm aansluiten. De rechter USB-aansluiting is helaas wel van het langzame soort. Een kaartlezer ontbreekt helaas.

Lenovo IdeaPad 3

Volledig scherm © Tweakers

‘Alle waar naar zijn geld’ is een uitspraak die ook op laptops van toepassing is en dat blijkt duidelijk bij de IdeaPad 3. De laptop is voorzien van een krachtigere processor dan we in bovenstaande laptop zagen, met acht in plaats van zes kernen.

Bovendien is er 512 gigabyte opslag aanwezig en net als bij de andere laptop 8 gigabyte werkgeheugen. Daarmee is de Lenovo de krachtigere optie. De prijs is met 700 euro vergelijkbaar en dan kun je je dus afvragen waarom de HP niet van zo’n snelle processor is voorzien.

Dat wordt gauw duidelijk als je de IdeaPad 3 vastpakt. Het motiefje op de behuizing verwijst weliswaar naar geborsteld aluminium, maar het is duidelijk plastic. Dat plastic is bovendien niet stevig, want de behuizing veert makkelijk in als je er druk op zet. Dat geldt ook voor de plastic omvatting van het scherm, die makkelijk heen en weer buigt als je het aan de bovenhoeken vastpakt.

Er wordt op nog meer punten bezuinigd, want de webcam heeft een buitengewoon lage resolutie. De IdeaPad 3 is wel weer voorzien van een vingerafdrukscanner, die onopvallend is weggewerkt in de aan-uitknop.

We zijn blij met de kaartlezer aan de rechterzijde en het aantal USB-aansluitingen aan de linkerkant, waarvan twee een hoge overdrachtssnelheid bieden. Er zit ook een HDMI-aansluiting op, maar die werkt niet met 4K-schermen. USB-C is helemaal niet aanwezig.

