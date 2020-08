Kun je momenteel beter een PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch kopen?

De afgelopen maanden hebben Sony en Microsoft nieuwe versies van hun populaire spelconsoles aangekondigd. Ideaal moment om goedkoop een ouder model op de kop te tikken of is het slimmer om op de nieuwe modellen te wachten? We helpen je een handje.

Kleine disclaimer: we hebben het hier puur over de ‘basisconsoles’. Dat betekent dat we niet kijken naar de PS4 Pro of de Xbox One X. Voor die consoles - die voor ongeveer 400 euro beschikbaar zijn - raden we aan om te wachten op de nieuwe generatie.

PlayStation 4 (vanaf 295 euro)

Volledig scherm Sony PlayStation 4. © Tweakers

Intussen is het bijna zeven jaar geleden dat Sony de PlayStation 4 lanceerde. De PS4 is met voorsprong de populairste console van de zogenaamde ‘achtste generatie’ spelconsoles, waar ook de Nintendo Switch en Xbox One (zie verder in dit overzicht) deel van uitmaken. Later dit jaar komt de PlayStation 5 uit, in twee varianten. De ene werkt nog met de traditionele schijfjes, op de andere zal je enkel games kunnen downloaden. De prijs zal tussen de 450 en 500 dollar hangen, al is dat gebaseerd op gelekte informatie. De werkelijke prijs is nog onbevestigd.

Sony kondigde zoals altijd meteen ook een hoop nieuwe en exclusieve games aan, puur voor de PS5: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Ratchet & Clank: Rift Apart. Fervente gamers twijfelen vast geen seconde om de nieuwe PS5 aan te schaffen, maar wat als je niet zo’n diehard gamer bent? Momenteel betaal je voor een PS4 nog 295 euro, en vooral voor de bundels met populaire games zal die prijs vanaf nu alleen nog maar dalen.

Als je kijkt naar wat er met de vorige releases gebeurde, dan zullen er nog een tijdje spellen voor de nieuwe PlayStation uitkomen die ook op de huidige PlayStation zullen verschijnen. Met andere woorden: Sommige PS5-spellen zullen ook een release op PS4 krijgen.

Een belangrijke kanttekening daarbij: het zal een kwestie van tijd zijn voor er PS5-spellen uitkomen die je wel kan spelen op een PS4-console, maar die dan lang niet dezelfde spelervaring geven daarop. Dat komt omdat de prestaties veel minder zijn op de oude PS4. Als je daar realistische verwachtingen over hebt, dan kan je de komende maanden zeker koopjes op de kop tikken.

Xbox One (vanaf 230 euro)

Volledig scherm Xbox One. © rv

Het is eenzelfde soort verhaal bij de Xbox One. Microsoft kondigde onlangs de Xbox Series X aan, te verschijnen eind 2020. Van de titels die nu al bekend zijn gemaakt, zijn Halo Infinite en Forza Motorsport de belangrijkste. Grote namen, maar voor de rest is er nog geen ellenlange lijst aan topgames. Ook hier kan het dus interessant zijn om nu een Xbox One te kopen en later een goedkopere Xbox Series X te kopen, als er meer titels verschenen zijn.

Handig om weten is namelijk dat de Xbox Series X - net als de PlayStation 4 - compatibel zal zijn met de meeste games en controllers van de huidige console. Wat je nu koopt, zal je dus kunnen blijven gebruiken als je ooit beslist om het nieuwe toestel aan te schaffen. Microsoft heeft een aantal games die je nu alvast op de Xbox One kan spelen en die een gratis upgrade krijgen voor wie het gekochte spel later ook op de Xbox Series X willen spelen.

Nintendo Switch (vanaf 339 euro)

Volledig scherm Nintendo Switch. © rv

De veiligste keuze is sowieso de Nintendo Switch, die amper 3 jaar geleden uitkwam. Het is ook de meest unieke van de drie, omdat je er zowel op een groot scherm als onderweg mee kan spelen. Naast het traditionele model lanceerde Nintendo in 2019 ook de Switch Lite, een goedkoper model waarmee enkel ‘handheld’ gespeeld kan worden.

Het grootste pluspunt aan de Switch zijn de Nintendo-games die exclusief op deze consoles verschijnen. Denk dan bijvoorbeeld aan Pokémon, Zelda, Mario en Donkey Kong. Stuk voor stuk bereiken ze een doelgroep die vooral voor de fun speelt en vaak minder geïnteresseerd is in de spellen die op de PlayStation en Xbox uitkomen. Met de Nintendo Switch zit je bovendien nog jaren veilig tot er een echte opvolger komt. Wachten op koopjes is bij Nintendo dan weer geen goed idee: het bedrijf staat er om bekend amper kortingen te geven.