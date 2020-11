KPN-topman is niet persoonlijk verantwoordelijk voor 5G

Kort geding

De rechtbank oordeelde dat van de KPN-topman gevraagd wordt een garantie af te geven, maar daar is een kort geding niet voor bedoeld. Ook zou de voorzieningenrechter door het opleggen van de verklaring buiten zijn bevoegdheden treden, meent de rechtbank.



Verder is niet Farwerck, maar KPN verantwoordelijk voor de uitrol van het 5G-netwerk, aldus de rechtbank. ,,Het enkele feit dat de CEO van KPN eindverantwoordelijk is, is anders dan de bond stelt, volstrekt onvoldoende voor het aannemen van zijn aansprakelijkheid als bestuurder."



De NBO heeft ook een kort geding aangespannen tegen de topmannen van T-Mobile en VodafoneZiggo. Die zaken dienen respectievelijk maandag 7 december in de rechtbank van Den Haag en donderdag 10 december in de rechtbank van Lelystad.